Военный эксперт Дандыкин перечислил причины провала наступления ВСУ Капитан Дандыкин: действия армии РФ являются причиной неудачи наступления ВСУ 19 сентября 2023 в 03:51 Размер текста - 17 + За время спецоперации ВС РФ заметно выросли в профессиональном плане, — считает Дандыкин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Киева провалилось благодаря профессиональным и героическим действиям армии России. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии», — передает слова военного эксперта «Лента.ру». Он отметил, что за время конфликта на Украине Вооруженные силы РФ стали более профессиональными, а солдаты проявляют массовый героизм. По мнению Дандыкина, успеху российской армии способствовала экономика страны, которая смогла выдержать все испытания. Он отметил работу военно-промышленного комплекса. Эксперт подчеркнул роль общества, которое материально и морально поддерживает военнослужащих России. «На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил капитан. Ранее сообщалось, что армия Украины терпит постоянные неудачи на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении потеряли более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киеву не удалось достичь никаких результатов. Контрнаступление Киева провалилось благодаря профессиональным и героическим действиям армии России. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии», — передает слова военного эксперта «Лента.ру». Он отметил, что за время конфликта на Украине Вооруженные силы РФ стали более профессиональными, а солдаты проявляют массовый героизм. По мнению Дандыкина, успеху российской армии способствовала экономика страны, которая смогла выдержать все испытания. Он отметил работу военно-промышленного комплекса. Эксперт подчеркнул роль общества, которое материально и морально поддерживает военнослужащих России. «На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил капитан. Ранее сообщалось, что армия Украины терпит постоянные неудачи на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении потеряли более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киеву не удалось достичь никаких результатов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям