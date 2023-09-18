Контрнаступление Киева провалилось благодаря профессиональным и героическим действиям армии России. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии», — передает слова военного эксперта «Лента.ру». Он отметил, что за время конфликта на Украине Вооруженные силы РФ стали более профессиональными, а солдаты проявляют массовый героизм.
По мнению Дандыкина, успеху российской армии способствовала экономика страны, которая смогла выдержать все испытания. Он отметил работу военно-промышленного комплекса. Эксперт подчеркнул роль общества, которое материально и морально поддерживает военнослужащих России. «На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил капитан.
Ранее сообщалось, что армия Украины терпит постоянные неудачи на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении потеряли более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киеву не удалось достичь никаких результатов.
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