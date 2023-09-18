18 сентября 2023

Военный эксперт Дандыкин перечислил причины провала наступления ВСУ

Капитан Дандыкин: действия армии РФ являются причиной неудачи наступления ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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За время спецоперации ВС РФ заметно выросли в профессиональном плане, — считает Дандыкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Киева провалилось благодаря профессиональным и героическим действиям армии России. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии», — передает слова военного эксперта «Лента.ру». Он отметил, что за время конфликта на Украине Вооруженные силы РФ стали более профессиональными, а солдаты проявляют массовый героизм.

По мнению Дандыкина, успеху российской армии способствовала экономика страны, которая смогла выдержать все испытания. Он отметил работу военно-промышленного комплекса. Эксперт подчеркнул роль общества, которое материально и морально поддерживает военнослужащих России. «На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил капитан.

Ранее сообщалось, что армия Украины терпит постоянные неудачи на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении потеряли более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киеву не удалось достичь никаких результатов.

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Контрнаступление Киева провалилось благодаря профессиональным и героическим действиям армии России. Об этом заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Главная причина провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это действия Российской армии», — передает слова военного эксперта «Лента.ру». Он отметил, что за время конфликта на Украине Вооруженные силы РФ стали более профессиональными, а солдаты проявляют массовый героизм. По мнению Дандыкина, успеху российской армии способствовала экономика страны, которая смогла выдержать все испытания. Он отметил работу военно-промышленного комплекса. Эксперт подчеркнул роль общества, которое материально и морально поддерживает военнослужащих России. «На кону у нас стоит только победа, поражение недопустимо. Все это вместе определяет неудачу контрнаступа ВСУ», — заявил капитан. Ранее сообщалось, что армия Украины терпит постоянные неудачи на фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ при контрнаступлении потеряли более 71 тысячи человек. По его словам, в течение трехмесячной операции Киеву не удалось достичь никаких результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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