Москвич и пенсионер из ХМАО открыли нарколабораторию в Тюменской области

В Тюменской области изготовители наркотиков получили 30 лет лишения свободы на двоих
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На двоих мужчины получили более 30 лет лишения свободы (архивное фото) Фото:

Двое мужчин — жители Московской области и ХМАО — получили более 30 лет лишения свободы на двоих за изготовление наркотиков в арендованном доме на территории Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о производстве более 3,7 кг наркотиков. 61-летний житель ХМАО и 51-летний житель Московской области арендовали дом в Ишиме (Тюменская область) и изготавливали там запрещенные вещества. Мужчины получили 16 лет и 15 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Незаконную работу мужчины нашли по интернету. В Сети их соучастники передали подсудимым все необходимые инструкции, рассказали, какое оборудование и ингредиенты им понадобятся. В отношении подельников наркопроизводителей также возбуждены уголовные дела, но их личности пока не установлены.

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Двое мужчин — жители Московской области и ХМАО — получили более 30 лет лишения свободы на двоих за изготовление наркотиков в арендованном доме на территории Ишима (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о производстве более 3,7 кг наркотиков. 61-летний житель ХМАО и 51-летний житель Московской области арендовали дом в Ишиме (Тюменская область) и изготавливали там запрещенные вещества. Мужчины получили 16 лет и 15 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Незаконную работу мужчины нашли по интернету. В Сети их соучастники передали подсудимым все необходимые инструкции, рассказали, какое оборудование и ингредиенты им понадобятся. В отношении подельников наркопроизводителей также возбуждены уголовные дела, но их личности пока не установлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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