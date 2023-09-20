Бастрыкин потребовал разобраться с плесенью в детском саду Челябинска

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведении проверки по состоянию детского сада в Челябинске, в котором завелась плесень. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома.
«В СМИ сообщается, что детсад в Челябинске затопило больше месяца назад и там образовалась плесень. Руководство было вынуждено закрыть филиал дошкольного учреждения. Детей пришлось распределить по другим группам», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону Петру Решетникову доложить о ее ходе и результатах.
Ранее Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с затоплением частных секторов в Ленинском и Советском районах Челябинска. Жители пожаловались ему, что после дождей вода не уходила из-за проблем с ливневыми канализациями.
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