Бастрыкин потребовал разобраться с плесенью в детском саду Челябинска

21 сентября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Глава ведомства затребовал доклад о ходе проведения проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведении проверки по состоянию детского сада в Челябинске, в котором завелась плесень. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. «В СМИ сообщается, что детсад в Челябинске затопило больше месяца назад и там образовалась плесень. Руководство было вынуждено закрыть филиал дошкольного учреждения. Детей пришлось распределить по другим группам», — говорится в сообщении ведомства. По данному факту СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону Петру Решетникову доложить о ее ходе и результатах. Ранее Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с затоплением частных секторов в Ленинском и Советском районах Челябинска. Жители пожаловались ему, что после дождей вода не уходила из-за проблем с ливневыми канализациями.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведении проверки по состоянию детского сада в Челябинске, в котором завелась плесень. Информация об этом появилась в telegram-канале Следкома. «В СМИ сообщается, что детсад в Челябинске затопило больше месяца назад и там образовалась плесень. Руководство было вынуждено закрыть филиал дошкольного учреждения. Детей пришлось распределить по другим группам», — говорится в сообщении ведомства. По данному факту СКР по Челябинской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ по региону Петру Решетникову доложить о ее ходе и результатах. Ранее Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с затоплением частных секторов в Ленинском и Советском районах Челябинска. Жители пожаловались ему, что после дождей вода не уходила из-за проблем с ливневыми канализациями.