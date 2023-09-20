20 сентября 2023

В России резко подешевела картошка

В РФ аграрии снижают цену на картофель из-за высокого урожая и проблем хранения
© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытый магазин Макдональдс. Курган, картофель
Картофель дешевеет на полках магазинов из-за снижения стоимости продукции у оптовиков Фото:

Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к тому, что цена на него заметно снизилась. За месяц этот продукт подешевел почти на 30%, свидетельствуют данные Картофельного Союза.

«На конец августа стоимость картофеля нового урожая — 19 рублей за килограмм, цена снизилась на 27%. Годом ранее аграрии сбывали этот товар по цене в 36 рублей за килограмм», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет. Речь — о немытом картофеле, который производители продают в магазины сетками по 25 килограмм.

Главная причина тенденции — высокий урожай. Кроме того, сейчас сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой хранилищ. Также компаниям нужны деньги на продолжение уборочной компании. Все это привело к росту предложений на рынке, что отразилось на цене.

Ранее в Минопромторге выступили с предложением запретить упаковывать картофель в полиэтиленовые сетки. Инициативу объяснили сложностью переработки упаковки.

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Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к тому, что цена на него заметно снизилась. За месяц этот продукт подешевел почти на 30%, свидетельствуют данные Картофельного Союза. «На конец августа стоимость картофеля нового урожая — 19 рублей за килограмм, цена снизилась на 27%. Годом ранее аграрии сбывали этот товар по цене в 36 рублей за килограмм», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет. Речь — о немытом картофеле, который производители продают в магазины сетками по 25 килограмм. Главная причина тенденции — высокий урожай. Кроме того, сейчас сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой хранилищ. Также компаниям нужны деньги на продолжение уборочной компании. Все это привело к росту предложений на рынке, что отразилось на цене. Ранее в Минопромторге выступили с предложением запретить упаковывать картофель в полиэтиленовые сетки. Инициативу объяснили сложностью переработки упаковки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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