В России резко подешевела картошка

В РФ аграрии снижают цену на картофель из-за высокого урожая и проблем хранения

Картофель дешевеет на полках магазинов из-за снижения стоимости продукции у оптовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высокий урожай картофеля в России и проблемы с хранением привели к тому, что цена на него заметно снизилась. За месяц этот продукт подешевел почти на 30%, свидетельствуют данные Картофельного Союза.

«На конец августа стоимость картофеля нового урожая — 19 рублей за килограмм, цена снизилась на 27%. Годом ранее аграрии сбывали этот товар по цене в 36 рублей за килограмм», — пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет. Речь — о немытом картофеле, который производители продают в магазины сетками по 25 килограмм.

Главная причина тенденции — высокий урожай. Кроме того, сейчас сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой хранилищ. Также компаниям нужны деньги на продолжение уборочной компании. Все это привело к росту предложений на рынке, что отразилось на цене.

Ранее в Минопромторге выступили с предложением запретить упаковывать картофель в полиэтиленовые сетки. Инициативу объяснили сложностью переработки упаковки.