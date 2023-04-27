«Ведомости»: в России предложили запретить продавать овощи и фрукты в сетках

28 апреля 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Вопрос об изменении упаковки для овощей обсуждался в Минпромторге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России предложили запретить упаковывать в полиэтиленовых сумках-сетках картофель, овощи и фрукты. Вопрос обсуждался на совещании в Минопромторге, сообщил источник. «Необходимость введения запрета ППК РЭО объясняет сложностью переработки упаковки. В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно», — передают слова источника «Ведомости». Кроме того, по мнению редактора специализированного издания FruitNews Ирины Козий, сетка-мешок является самой дешевой упаковкой для овощей и фруктов, которые не нуждаются в дополнительной защите. По ее словам, переход на бумажную упаковку или полиэтиленовые пакеты приведет к удорожанию товаров для потребителей, передают «Ведомости» Исследование Института экономической политики им. Егора Гайдара показало, что при смене упаковки только одно предприятие потратит на переоборудование упаковочных материалов до 500 млн рублей. Согласно данным исследования, в итоге указанные товары могут подорожать примерно на 20%, пишут «Ведомости». Ранее правительство России не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. Депутат Госдумы Владимир Кашин в беседе с URA.RU заявил, что важно контролировать стоимость продукции первой необходимости, а именно мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили запретить упаковывать в полиэтиленовых сумках-сетках картофель, овощи и фрукты. Вопрос обсуждался на совещании в Минопромторге, сообщил источник. «Необходимость введения запрета ППК РЭО объясняет сложностью переработки упаковки. В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно», — передают слова источника «Ведомости». Кроме того, по мнению редактора специализированного издания FruitNews Ирины Козий, сетка-мешок является самой дешевой упаковкой для овощей и фруктов, которые не нуждаются в дополнительной защите. По ее словам, переход на бумажную упаковку или полиэтиленовые пакеты приведет к удорожанию товаров для потребителей, передают «Ведомости» Исследование Института экономической политики им. Егора Гайдара показало, что при смене упаковки только одно предприятие потратит на переоборудование упаковочных материалов до 500 млн рублей. Согласно данным исследования, в итоге указанные товары могут подорожать примерно на 20%, пишут «Ведомости». Ранее правительство России не поддержало инициативу по ограничению цен на продукты питания первой необходимости. Депутат Госдумы Владимир Кашин в беседе с URA.RU заявил, что важно контролировать стоимость продукции первой необходимости, а именно мясо, молоко, рыбу, хлебобулочные изделия, масло, сахар.