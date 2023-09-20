20 сентября 2023

В Тюменской области продают гостиничный комплекс недалеко от «Жемчужины Сибири». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина сибири". Тренировка перед соревнованиями. Тюмень , биатлон, жемчужина сибири, лыжники
Гостиничный комплекс продается недалеко от «Жемчужины Сибири», принимающий на своей территории соревнования Фото:

В селе Мичурино (Тюменская область) продают загородный спортивно-гостиничный комплекс недалека от областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Стоимость бизнеса — 150 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито»

«Продам действующий загородный спортивно-гостиничный комплекс расположенный в селе Мичурино. Он находится в шаговой доступности от Тюменского областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, который ежегодно принимает на своей территории соревнования регионального, международного и мирового уровня», — написано в объявлении. Владелец оценивает свой бизнес в 150 миллионов рублей.

Комплекс включает в себя два коттеджа с возможностью размещения до 15 человек в каждом, гостиницу на 35 человек, столовую, два зала на 40 и 80 мест. В комплексе есть баня на дровах, а также открытые и закрытые спортивные площадки.

Ранее в Тюмени продавали действующий загородный клуб с большим количеством культурных пространств. Земельный участок на 24 гектара территории. Его цена была 1,9 миллиарда рублей.

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В селе Мичурино (Тюменская область) продают загородный спортивно-гостиничный комплекс недалека от областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Стоимость бизнеса — 150 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» «Продам действующий загородный спортивно-гостиничный комплекс расположенный в селе Мичурино. Он находится в шаговой доступности от Тюменского областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, который ежегодно принимает на своей территории соревнования регионального, международного и мирового уровня», — написано в объявлении. Владелец оценивает свой бизнес в 150 миллионов рублей. Комплекс включает в себя два коттеджа с возможностью размещения до 15 человек в каждом, гостиницу на 35 человек, столовую, два зала на 40 и 80 мест. В комплексе есть баня на дровах, а также открытые и закрытые спортивные площадки. Ранее в Тюмени продавали действующий загородный клуб с большим количеством культурных пространств. Земельный участок на 24 гектара территории. Его цена была 1,9 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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