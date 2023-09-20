В Тюменской области продают гостиничный комплекс недалеко от «Жемчужины Сибири». Фото

21 сентября 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Гостиничный комплекс продается недалеко от «Жемчужины Сибири», принимающий на своей территории соревнования Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В селе Мичурино (Тюменская область) продают загородный спортивно-гостиничный комплекс недалека от областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Стоимость бизнеса — 150 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» «Продам действующий загородный спортивно-гостиничный комплекс расположенный в селе Мичурино. Он находится в шаговой доступности от Тюменского областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, который ежегодно принимает на своей территории соревнования регионального, международного и мирового уровня», — написано в объявлении. Владелец оценивает свой бизнес в 150 миллионов рублей. Комплекс включает в себя два коттеджа с возможностью размещения до 15 человек в каждом, гостиницу на 35 человек, столовую, два зала на 40 и 80 мест. В комплексе есть баня на дровах, а также открытые и закрытые спортивные площадки. Ранее в Тюмени продавали действующий загородный клуб с большим количеством культурных пространств. Земельный участок на 24 гектара территории. Его цена была 1,9 миллиарда рублей.

В селе Мичурино (Тюменская область) продают загородный спортивно-гостиничный комплекс недалека от областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Стоимость бизнеса — 150 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» «Продам действующий загородный спортивно-гостиничный комплекс расположенный в селе Мичурино. Он находится в шаговой доступности от Тюменского областного центра зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, который ежегодно принимает на своей территории соревнования регионального, международного и мирового уровня», — написано в объявлении. Владелец оценивает свой бизнес в 150 миллионов рублей. Комплекс включает в себя два коттеджа с возможностью размещения до 15 человек в каждом, гостиницу на 35 человек, столовую, два зала на 40 и 80 мест. В комплексе есть баня на дровах, а также открытые и закрытые спортивные площадки. Ранее в Тюмени продавали действующий загородный клуб с большим количеством культурных пространств. Земельный участок на 24 гектара территории. Его цена была 1,9 миллиарда рублей.