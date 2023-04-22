В Тюмени продают загородный клуб почти за 2 миллиарда рублей. Фото

23 апреля 2023 в 00:31 Размер текста - 17 +

На территории клуба есть два вида пляжа с галькой и песком Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени продается действующий загородный клуб за 1,9 миллиарда рублей с большим количеством культурных пространств. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю загородный клуб на 24 гектара территории за 1,9 миллиарда рублей. Во владениях имеется огромное количество пространств для отдыха. Например, спа-отель общей площадью 5786 квадратных метров с 29 номерами великолепного интерьера. Там же есть спа-бассейн диаметром 11 метров оснащенный гидромассажем», — пишет владелец в объявление. По словам продавца, во владениях клуба имеется помещения для фитнес-зала, библиотека, зал для йоги, стильный и комфортный конференц-зал для семинаров, тренингов, который включает в себя большой банкетный зал, сцены. Есть ресторан с авторской кухней. Отдельно расположен банный комплекс. Также на территории находятся: 16 гостевых коттеджей с отдельным входом и уличной террасой. Коттедж с гаражом площадью 1500 квадратных метров. Гриль-кафе с оборудованной кухней, которая имеет свой зал, а также террасу и беседки. Рядом расположено искусственное озеро из артезианской воды, а также два вида пляжа с галькой и песком. Еще имеются беседки для отдыха, конюшня, спортивный зал закрытого типа для игры в теннис, гольф, мини-футбол, волейбол. Ранее в Тюмени на продажу был выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей. Его площадью 1696 квадратных метров расположен на участке 60 соток. в коттедже выполнен дизайнерский ремонт и установлена система умный дом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени продается действующий загородный клуб за 1,9 миллиарда рублей с большим количеством культурных пространств. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». «Продаю загородный клуб на 24 гектара территории за 1,9 миллиарда рублей. Во владениях имеется огромное количество пространств для отдыха. Например, спа-отель общей площадью 5786 квадратных метров с 29 номерами великолепного интерьера. Там же есть спа-бассейн диаметром 11 метров оснащенный гидромассажем», — пишет владелец в объявление. По словам продавца, во владениях клуба имеется помещения для фитнес-зала, библиотека, зал для йоги, стильный и комфортный конференц-зал для семинаров, тренингов, который включает в себя большой банкетный зал, сцены. Есть ресторан с авторской кухней. Отдельно расположен банный комплекс. Также на территории находятся: 16 гостевых коттеджей с отдельным входом и уличной террасой. Коттедж с гаражом площадью 1500 квадратных метров. Гриль-кафе с оборудованной кухней, которая имеет свой зал, а также террасу и беседки. Рядом расположено искусственное озеро из артезианской воды, а также два вида пляжа с галькой и песком. Еще имеются беседки для отдыха, конюшня, спортивный зал закрытого типа для игры в теннис, гольф, мини-футбол, волейбол. Ранее в Тюмени на продажу был выставлен четырехэтажный коттедж с бассейном и сауной за 150 миллионов рублей. Его площадью 1696 квадратных метров расположен на участке 60 соток. в коттедже выполнен дизайнерский ремонт и установлена система умный дом.