«Коммерсант»: власти РФ хотят обложить пошлинами почти все товары

21 сентября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Власти РФ собираются ввести новые пошлины на уголь, металл и удобрения Фото: Анна Шерстнева © URA.RU Правительство РФ собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, которые ими не обложены, кроме продукции из области машиностроения. Ставка будет привязана к курсу рубля и составит не более 7% при курсе выше 95 рублей за доллар. Нововведение может заработать уже в октябре 2023 года, а действовать оно будет до конца 2024 года. Об этом рассказали представители власти России. «Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерна, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пояснил источник из правительства РФ изданию « Коммерсант ». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что привязка экспортной пошлины к курсу будет компенсировать негативные эффекты за счет более низкой себестоимости в долларе при слабом рубле. Несмотря на это, дополнительная нагрузка может негативно сказаться на инвестиционных программах. Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял о возможных излишках ресурсов и сокращению их переработки при введении заградительной пошлины. Это может повлечь за собой дефицит топлива в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, которые ими не обложены, кроме продукции из области машиностроения. Ставка будет привязана к курсу рубля и составит не более 7% при курсе выше 95 рублей за доллар. Нововведение может заработать уже в октябре 2023 года, а действовать оно будет до конца 2024 года. Об этом рассказали представители власти России. «Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерна, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пояснил источник из правительства РФ изданию «Коммерсант». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что привязка экспортной пошлины к курсу будет компенсировать негативные эффекты за счет более низкой себестоимости в долларе при слабом рубле. Несмотря на это, дополнительная нагрузка может негативно сказаться на инвестиционных программах. Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял о возможных излишках ресурсов и сокращению их переработки при введении заградительной пошлины. Это может повлечь за собой дефицит топлива в России.