20 сентября 2023

«Коммерсант»: власти РФ хотят обложить пошлинами почти все товары

© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия, Прага, разное, лопата, уголь
Власти РФ собираются ввести новые пошлины на уголь, металл и удобрения Фото:

Правительство РФ собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, которые ими не обложены, кроме продукции из области машиностроения. Ставка будет привязана к курсу рубля и составит не более 7% при курсе выше 95 рублей за доллар. Нововведение может заработать уже в октябре 2023 года, а действовать оно будет до конца 2024 года. Об этом рассказали представители власти России.

«Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерна, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пояснил источник из правительства РФ изданию «Коммерсант».

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что привязка экспортной пошлины к курсу будет компенсировать негативные эффекты за счет более низкой себестоимости в долларе при слабом рубле. Несмотря на это, дополнительная нагрузка может негативно сказаться на инвестиционных программах.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял о возможных излишках ресурсов и сокращению их переработки при введении заградительной пошлины. Это может повлечь за собой дефицит топлива в России.

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Правительство РФ собирается ввести экспортные пошлины почти на все товары, которые ими не обложены, кроме продукции из области машиностроения. Ставка будет привязана к курсу рубля и составит не более 7% при курсе выше 95 рублей за доллар. Нововведение может заработать уже в октябре 2023 года, а действовать оно будет до конца 2024 года. Об этом рассказали представители власти России. «Минфин и Минэкономики рассматривают возможность ввести с 1 октября экспортные пошлины. Под них попадут металлы, уголь и удобрения. Пошлины не затронут нефть, нефтепродукты, газ, лесоматериалы, лом и зерна, а также продукцию машиностроения. Определенным министерствам поручено предоставить в Минфин и Минэкономики предложения по предоставлению исключений для товаров, которые имеют высокую зависимость от импорта», — пояснил источник из правительства РФ изданию «Коммерсант». Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что привязка экспортной пошлины к курсу будет компенсировать негативные эффекты за счет более низкой себестоимости в долларе при слабом рубле. Несмотря на это, дополнительная нагрузка может негативно сказаться на инвестиционных программах. Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявлял о возможных излишках ресурсов и сокращению их переработки при введении заградительной пошлины. Это может повлечь за собой дефицит топлива в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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