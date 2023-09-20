Житель Курганской области украл паспорт женщины, чтобы шантажировать ее

21 сентября 2023 в 06:45 Размер текста - 17 +

Злоумышленник проник в дом через балкон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Половинском округе Курганской области осудили мужчину за незаконное проникновение в квартиру местной жительницы и кражу ее паспорта с целью дальнейшего вымогательства. Гражданка обратилась в полицию, а злоумышленника задержали, указано в судебном решении. «Фигурант проник на балкон, где частично отсутствовало остекление. Он просунул руку в открытую форточку, открыл металлический засов двери, ведущей в жилище, и проник в квартиру. Мужчина нашел паспорт потерпевшей, похитил его с целью дальнейшего выдвижения требований о передаче денежного вознаграждения за возврат документа», — написано на сайте Половинского районного суда. Суд вынес обвинительное заключение. Жителя Курганской области приговорили к 300 часам обязательных работ.

В Половинском округе Курганской области осудили мужчину за незаконное проникновение в квартиру местной жительницы и кражу ее паспорта с целью дальнейшего вымогательства. Гражданка обратилась в полицию, а злоумышленника задержали, указано в судебном решении. «Фигурант проник на балкон, где частично отсутствовало остекление. Он просунул руку в открытую форточку, открыл металлический засов двери, ведущей в жилище, и проник в квартиру. Мужчина нашел паспорт потерпевшей, похитил его с целью дальнейшего выдвижения требований о передаче денежного вознаграждения за возврат документа», — написано на сайте Половинского районного суда. Суд вынес обвинительное заключение. Жителя Курганской области приговорили к 300 часам обязательных работ.