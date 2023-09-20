20 сентября 2023

Житель Курганской области украл паспорт женщины, чтобы шантажировать ее

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург
Злоумышленник проник в дом через балкон Фото:

В Половинском округе Курганской области осудили мужчину за незаконное проникновение в квартиру местной жительницы и кражу ее паспорта с целью дальнейшего вымогательства. Гражданка обратилась в полицию, а злоумышленника задержали, указано в судебном решении.

«Фигурант проник на балкон, где частично отсутствовало остекление. Он просунул руку в открытую форточку, открыл металлический засов двери, ведущей в жилище, и проник в квартиру. Мужчина нашел паспорт потерпевшей, похитил его с целью дальнейшего выдвижения требований о передаче денежного вознаграждения за возврат документа», — написано на сайте Половинского районного суда.

Суд вынес обвинительное заключение. Жителя Курганской области приговорили к 300 часам обязательных работ.

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В Половинском округе Курганской области осудили мужчину за незаконное проникновение в квартиру местной жительницы и кражу ее паспорта с целью дальнейшего вымогательства. Гражданка обратилась в полицию, а злоумышленника задержали, указано в судебном решении. «Фигурант проник на балкон, где частично отсутствовало остекление. Он просунул руку в открытую форточку, открыл металлический засов двери, ведущей в жилище, и проник в квартиру. Мужчина нашел паспорт потерпевшей, похитил его с целью дальнейшего выдвижения требований о передаче денежного вознаграждения за возврат документа», — написано на сайте Половинского районного суда. Суд вынес обвинительное заключение. Жителя Курганской области приговорили к 300 часам обязательных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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