Житель Курганской области украл паспорт женщины, чтобы шантажировать ее

В Половинском округе Курганской области осудили мужчину за незаконное проникновение в квартиру местной жительницы и кражу ее паспорта с целью дальнейшего вымогательства. Гражданка обратилась в полицию, а злоумышленника задержали, указано в судебном решении.
«Фигурант проник на балкон, где частично отсутствовало остекление. Он просунул руку в открытую форточку, открыл металлический засов двери, ведущей в жилище, и проник в квартиру. Мужчина нашел паспорт потерпевшей, похитил его с целью дальнейшего выдвижения требований о передаче денежного вознаграждения за возврат документа», — написано на сайте Половинского районного суда.
Суд вынес обвинительное заключение. Жителя Курганской области приговорили к 300 часам обязательных работ.
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