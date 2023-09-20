20 сентября 2023

В центре челябинского города выросли съедобные грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы, Челябинская область
Из-за загазованности съедобные грибы в городе могут стать отравой Фото:

В центре Копейска (Челябинская область) выросли съедобные грибы, которые искушают жителей заняться их сбором. Об этом URA.RU сообщили читательница.

«Грибы можно собирать прямо в центре Копейска, на проспекте Победы. Поскольку рядом парковка, то побороли искушение — для еды брать их не стали, но детям все равно было интересно находить грибы», — рассказала URA.RU копейчанка.

По ее словам, груздей можно было при желании набрать объемом с небольшое ведерко. Также семья нашла в городе один крупный подберезовик.

В этом году в регионе большой урожай грибов. Ранее жительница Челябинской области нашла в лесу около деревни Фроловка Красноармейского района необычные кудрявые лисички.

Эти грузди выросли возле главной автомагистрали Копейска
Эти грузди выросли возле главной автомагистрали Копейска
Фото:
Жительница Копейска не стала брать подберезовик домой
Жительница Копейска не стала брать подберезовик домой
Фото:

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В центре Копейска (Челябинская область) выросли съедобные грибы, которые искушают жителей заняться их сбором. Об этом URA.RU сообщили читательница. «Грибы можно собирать прямо в центре Копейска, на проспекте Победы. Поскольку рядом парковка, то побороли искушение — для еды брать их не стали, но детям все равно было интересно находить грибы», — рассказала URA.RU копейчанка. По ее словам, груздей можно было при желании набрать объемом с небольшое ведерко. Также семья нашла в городе один крупный подберезовик. В этом году в регионе большой урожай грибов. Ранее жительница Челябинской области нашла в лесу около деревни Фроловка Красноармейского района необычные кудрявые лисички.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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