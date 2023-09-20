В центре челябинского города выросли съедобные грибы. Фото

21 сентября 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Из-за загазованности съедобные грибы в городе могут стать отравой Фото: Мария Чернышова © URA.RU В центре Копейска (Челябинская область) выросли съедобные грибы, которые искушают жителей заняться их сбором. Об этом URA.RU сообщили читательница. «Грибы можно собирать прямо в центре Копейска, на проспекте Победы. Поскольку рядом парковка, то побороли искушение — для еды брать их не стали, но детям все равно было интересно находить грибы», — рассказала URA.RU копейчанка. По ее словам, груздей можно было при желании набрать объемом с небольшое ведерко. Также семья нашла в городе один крупный подберезовик. В этом году в регионе большой урожай грибов. Ранее жительница Челябинской области нашла в лесу около деревни Фроловка Красноармейского района необычные кудрявые лисички. Эти грузди выросли возле главной автомагистрали Копейска Фото: читательница URA.RU Жительница Копейска не стала брать подберезовик домой Фото: читательница URA.RU

В центре Копейска (Челябинская область) выросли съедобные грибы, которые искушают жителей заняться их сбором. Об этом URA.RU сообщили читательница. «Грибы можно собирать прямо в центре Копейска, на проспекте Победы. Поскольку рядом парковка, то побороли искушение — для еды брать их не стали, но детям все равно было интересно находить грибы», — рассказала URA.RU копейчанка. По ее словам, груздей можно было при желании набрать объемом с небольшое ведерко. Также семья нашла в городе один крупный подберезовик. В этом году в регионе большой урожай грибов. Ранее жительница Челябинской области нашла в лесу около деревни Фроловка Красноармейского района необычные кудрявые лисички.