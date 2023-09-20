В центре Копейска (Челябинская область) выросли съедобные грибы, которые искушают жителей заняться их сбором. Об этом URA.RU сообщили читательница.
«Грибы можно собирать прямо в центре Копейска, на проспекте Победы. Поскольку рядом парковка, то побороли искушение — для еды брать их не стали, но детям все равно было интересно находить грибы», — рассказала URA.RU копейчанка.
По ее словам, груздей можно было при желании набрать объемом с небольшое ведерко. Также семья нашла в городе один крупный подберезовик.
В этом году в регионе большой урожай грибов. Ранее жительница Челябинской области нашла в лесу около деревни Фроловка Красноармейского района необычные кудрявые лисички.
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