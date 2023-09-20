Челябинские дети подожгли свою комнату

Очаг пожара составил пять квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Еманжелинском районе (Челябинская область) в поселке Красногорский несовершеннолетние подожгли свою детскую комнату. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«Вечером сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Красногорский. Очаг пожара был в детской комнате, и дети были дома одни. Они 2009, 2019 и 2020 года рождения», — заявили в пресс-службе ведомства.

С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС спасли троих детей, эвакуировав их с балкона. Очаг пожара составил пять квадратных метров. В спасении малолетних принимали участие огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в Челябинске загорелась гостиница Red Crystal. Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали.