20 сентября 2023

Челябинские дети подожгли свою комнату

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС на пожаре в Правительстве Челябинской области. Челябинск, огонь, пожарная автолестница
Очаг пожара составил пять квадратных метров Фото:

В Еманжелинском районе (Челябинская область) в поселке Красногорский несовершеннолетние подожгли свою детскую комнату. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«Вечером сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Красногорский. Очаг пожара был в детской комнате, и дети были дома одни. Они 2009, 2019 и 2020 года рождения», — заявили в пресс-службе ведомства.

С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС спасли троих детей, эвакуировав их с балкона. Очаг пожара составил пять квадратных метров. В спасении малолетних принимали участие огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Ранее в Челябинске загорелась гостиница Red Crystal. Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали.

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В Еманжелинском районе (Челябинская область) в поселке Красногорский несовершеннолетние подожгли свою детскую комнату. Об этом сообщили в МЧС России по региону. «Вечером сотрудники МЧС работали на ликвидации пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Красногорский. Очаг пожара был в детской комнате, и дети были дома одни. Они 2009, 2019 и 2020 года рождения», — заявили в пресс-службе ведомства. С помощью трехколенной лестницы сотрудники МЧС спасли троих детей, эвакуировав их с балкона. Очаг пожара составил пять квадратных метров. В спасении малолетних принимали участие огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Ранее в Челябинске загорелась гостиница Red Crystal. Ранг пожара был повышенный, но его быстро локализовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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