По всей Украине прогремели взрывы после массовой атаки ВСУ на Крым

В Киеве работает ПВО, подчеркнул Виталий Кличко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Серия взрывов прозвучала на Украине. Во всех областях объявлена воздушная тревога. В Киеве работает ПВО, сообщил глава города Виталий Кличко. До этого ВСУ атаковали Крым.
«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Кроме того, взрывы слышны в Харькове, Ровно, Львове, Ивано-Франковске, Хмельницком. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по всей Украине объявлена воздушная тревога.
Этой ночью Украина пыталась ударить по Крыму беспилотниками. Атака носила массированный характер. По мнению военкоров, она стала самой масштабной за все время.
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