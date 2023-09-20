Скандальная опекунша-блогер из ХМАО обвинила опеку в шантаже детьми и угрозах. Видео

21 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Опекунша-блогер Татьяна Алексеева обвинила опеку в угрозах и шантаже детьми Фото: Илья Московец © URA.RU Опекунша-блогер из Нижневартовска Татьяна Алексеева обвинила опеку в угрозах и шантаже детьми. В своем блоге в запрещенной соцсети она опубликовала видео, в котором заявила о приезде к ней в Крым некоей «важной дамы», которая потребовала вернуть подопечных в Нижневартовск. Алексеева не подчинилась и, по ее словам, получила в ответ миллионный иск. «А еще эта важная дама посоветовала мне не шутить с ней и до 5 августа привести детей в город Нижневартовск. Я отказалась. И мне было сказано: „Не шутите со мной. Вы думаете, я улетела? Мне полтора часа на электричке. Я приеду и только попробуйте не быть дома. Будет уголовное дело“. Конечно же, я не растерялась и ответила: „А я что, под подпиской о невыезде? На каком основании вы мне угрожаете?“. И так как Татьяна Викторовна не подчинилась, эта важная дама, пообещав, что устроит мне ад, сдержала свое слово. Вернувшись в Нижневартовск, она настрочила иск на возмещение мной и однофамильцем (бывший муж Алексеевой — прим. URA.RU) морального вреда каждому из парней по миллиону», — поделилась блогерша. Алексеева заявила, что у нее есть доказательства. В переписке с корреспондентом она упомянула, что ее на протяжении четырех лет шантажирует опека. «Четыре года шантажа от опеки, четыре! Что если я откажусь от парней, они заберут всех», — написала блогер. Ранее Алексеева оставила двоих приемных мальчиков в детской окружной больнице Нижневартовска — с ее слов, во все учреждения они помещались по ходатайству органов опеки. «Мы люди подневольные, мы самостоятельно не имеем права ни на что. Без ходатайства и разрешения органов опеки ничего мы сделать не можем. Но почему-то суду показалось, что я сделала это самостоятельно. Взяла, приволокла в детскую окружную, а у меня их приняли», — уточнила Алексеева. Алексеева заставляла приемную дочь драить голыми руками унитаз, делилась с подписчиками персональными данными детей и их диагнозами. Отказу от двух приемных мальчиков предшествовал эпизод со съеденной одним из них дополнительной порцией сосисок. Подопечного сняли камеры видеонаблюдения, которые Алексеева и ее бывший муж установили в доме. Алексеева заявляла в своем блоге, что мальчики, от которых она отказалась, представляют угрозу для остальных детей. Всего в разное время у четы было до девяти подопечных. В управление соцзащиты ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Алексеевой и ее мужу не удалось оспорить решение суда. Они остаются в черном списке опекунов, и им не позволят усыновлять больше детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опекунша-блогер из Нижневартовска Татьяна Алексеева обвинила опеку в угрозах и шантаже детьми. В своем блоге в запрещенной соцсети она опубликовала видео, в котором заявила о приезде к ней в Крым некоей «важной дамы», которая потребовала вернуть подопечных в Нижневартовск. Алексеева не подчинилась и, по ее словам, получила в ответ миллионный иск. «А еще эта важная дама посоветовала мне не шутить с ней и до 5 августа привести детей в город Нижневартовск. Я отказалась. И мне было сказано: „Не шутите со мной. Вы думаете, я улетела? Мне полтора часа на электричке. Я приеду и только попробуйте не быть дома. Будет уголовное дело“. Конечно же, я не растерялась и ответила: „А я что, под подпиской о невыезде? На каком основании вы мне угрожаете?“. И так как Татьяна Викторовна не подчинилась, эта важная дама, пообещав, что устроит мне ад, сдержала свое слово. Вернувшись в Нижневартовск, она настрочила иск на возмещение мной и однофамильцем (бывший муж Алексеевой — прим. URA.RU) морального вреда каждому из парней по миллиону», — поделилась блогерша. Алексеева заявила, что у нее есть доказательства. В переписке с корреспондентом она упомянула, что ее на протяжении четырех лет шантажирует опека. «Четыре года шантажа от опеки, четыре! Что если я откажусь от парней, они заберут всех», — написала блогер. Ранее Алексеева оставила двоих приемных мальчиков в детской окружной больнице Нижневартовска — с ее слов, во все учреждения они помещались по ходатайству органов опеки. «Мы люди подневольные, мы самостоятельно не имеем права ни на что. Без ходатайства и разрешения органов опеки ничего мы сделать не можем. Но почему-то суду показалось, что я сделала это самостоятельно. Взяла, приволокла в детскую окружную, а у меня их приняли», — уточнила Алексеева. Алексеева заставляла приемную дочь драить голыми руками унитаз, делилась с подписчиками персональными данными детей и их диагнозами. Отказу от двух приемных мальчиков предшествовал эпизод со съеденной одним из них дополнительной порцией сосисок. Подопечного сняли камеры видеонаблюдения, которые Алексеева и ее бывший муж установили в доме. Алексеева заявляла в своем блоге, что мальчики, от которых она отказалась, представляют угрозу для остальных детей. Всего в разное время у четы было до девяти подопечных. В управление соцзащиты ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Алексеевой и ее мужу не удалось оспорить решение суда. Они остаются в черном списке опекунов, и им не позволят усыновлять больше детей.