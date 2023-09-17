Семье Алексеевых не удалось оспорить внесение в черный список опекунов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Опекун из Нижневартовска Татьяна Алексеева, выкладывавшая в своих соцсетях видео, на которых заставляла дочь драить голыми руками унитаз и обещала вернуть детей в детдом или поместить в психбольницу, не смогла оспорить запрет на усыновление новых подопечных. Ей и ее бывшему мужу не разрешат принимать под опеку других детей — семью внесли в черный список опекунов. Об этом URA.RU рассказал источник в местном политическом истеблишменте.

«Алексеевой и ее бывшему супругу не удалось оспорить решение органов опеки Нижневартовска и выйти из черного списка опекунов. Новых детей им усыновлять не дадут. Тех детей, которых уже усыновили Алексеевы, остаются с матерью», — сообщил инсайдер.

Информация подтверждается данными, опубликованными на сайте окружного суда ХМАО. «Дело об оспаривании решений, действий органов государственной власти, органов местного самоуправления. Административный истец: Алексеева Татьяна. Административный истец: Алексеев Сергей. <…> Административный ответчик: департамент социального развития ХМАО-Югры. Решение: оставить без изменения», — указано на сайте суда.

Татьяна Алексеева в ответ на вопросы корреспондента агентства о планах обжаловать решение в кассационной инстанции выразила возмущение, что у биологических родителей либо забирают, либо оставляют сразу всех детей. «Один вопрос: лишить приемных родителей прав на двоих детей, а пятерых оставить — это законно? Я устала бороться с беззаконием. Скоро я об этом заговорю», — пообещала Алексеева.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО запустили процесс изъятия детей из семьи Алексеевых. После развода Татьяна с приемными детьми переехала из Нижневартовска в Крым, где стала героиней скандала из-за видео, на котором одна из девочек чистит унитаз.