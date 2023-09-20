В ХМАО телеканал под управлением медиамогильщика массово покидают сотрудники

За неделю муниципальную ТРК Нижневартовска покинули трое подчиненных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) из муниципальной ТРК «Самотлор» за неделю уволились трое сотрудников, работавших на предприятии много лет. Собеседники в городских медиа сообщили корреспонденту URA.RU, что массовый уход журналистов связан с назначением на пост директора ТРК Романа Волошина, которого после закрытия ряда крупных городских СМИ называют медиамогильщиком властей ХМАО.

«Об уходе заявили главный редактор Ольга Баскакова, телеведущий Игорь Новиков и оператор Александр Составов. Массовое бегство связывают с приходом нового директора „Самотлора“ Романа Волошина. В городе он снискал славу медиамогильщика после закрытия телеканалов „Сфера“, „Транзит“, „Радужнинское ТВ“ и „Юграмедиагруп“. Ходят слухи, что коллектив разбегается сейчас, чтобы потом не остаться без работы. Если Волошин закроет канал, это будет своего рода юбилей», — утверждают инсайдеры.

Волошин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что ушла только главный редактор. Однако в ответ на вопрос о причинах ухода Новикова, который много лет считался лицом телекомпании, и Составова, который годами оставался на «Самотлоре» из-за выделения муниципального жилья, подтвердил и их отставки. «Составов уходит в связи с переездом. Я никого не выгонял, не прогонял. Никакой политики по выживанию мы не вели, наоборот, я уговаривал всех остаться, но сотрудники приняли такое решение», — прокомментировал медиаменеджер.

Ранее URA.RU писало о смене руководства городского телеканала Нижневартовска. Он перешел в подчинение бывшему коммерческому директору интернет-издания NEFT Роману Волошину.