В ХМАО телекомпанию возглавил медиамогильщик, «похоронивший» несколько СМИ

В Нижневартовске ТРК «Самотлор» возглавил медиаменеджер Волошин, которого считают ликвидатором СМИ

Инсайдеры называют Романа Волошина ликвидатором СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) муниципальный телеканал «Самотлор» перешел в подчинение бывшему коммерческому директору интернет-издания NEFT Роману Волошину, которого негласно считают специалистом по ликвидации медиаактивов. Источник в политическом истеблишменте города сообщает, что медиаменеджер, вопреки заявлениям мэрии, не будет обновлять «Самотлор», а ликвидирует его так же, как минимум четыре средства массовой информации до этого.

«Мэрия Нижневартовска заявляет, что Волошину предстоит реанимировать телеканал, но это не так. „Самотлор“ стал для властей Нижневартовска и ХМАО еще одним убыточным активом, от которого предстоит избавиться. Медиаменеджер, стоявший во главе закрытия нижневартовских телеканалов „Сфера“, „Транзит“, „Радужнинское ТВ“ и „Юграмедиагруп“, проследит за выполнением контрактов и закроет финансовый год. После этого „Самотлор“ ждет участь предшественников. Из телекомпании уже начали увольняться первые сотрудники, еще несколько журналистов подыскивают работу», — сообщает инсайдер.

Директор департамента общественных коммуникаций Виктор Мыльников в ответ на запрос корреспондента агентства сообщил, что решение о назначении Волошина оформлено 19 июня. «Новому руководителю предстоит выстроить эффективную информационную работу городской ТРК, объективно подавать информацию о жизни в Нижневартовске, повысить качество контента и нарастить аудиторию. Также нужно сохранить коллектив, стабилизировать финансово-экономическую ситуацию на предприятии», — прокомментировал чиновник.

Волошин сначала согласился обсудить назначение в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Но затем, услышав вопрос о дальнейших планах на «Самотлор», отговорился, сославшись на то, что заседание совета директоров еще не закончено. «Пока рано об этом говорить», — заявил медиаменеджер.