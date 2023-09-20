Едва живой человек был обнаружен в подвале во время проверки готовности к отопительному сезону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Усть-Катаве (Челябинская область) во время проверки готовности одного из домов к отопительному сезону нашли полуживого мужчину. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«За помощью к спасателям Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы обратились жильцы многоэтажного дома, расположенного в третьем микрорайоне, в подвале которого во время проверки готовности коммуникаций к началу отопительного сезона нашли едва живого мужчину. 45-летний мужчина был в крайней степени истощения, сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался слабым шепотом. Его эвакуировали из подвала на улицу и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-центре.

Пострадавший периодически появлялся в районе, где его обнаружили, но около недели его никто не видел. В подвал он забрался, чтобы согреться во время ночных заморозков.