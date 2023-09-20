20 сентября 2023

В подвале дома в Челябинской области нашли полуживого мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского. Потоп. Челябинск., лужа, подвал, отвалившаяся штукатурка
Едва живой человек был обнаружен в подвале во время проверки готовности к отопительному сезону Фото:

В Усть-Катаве (Челябинская область) во время проверки готовности одного из домов к отопительному сезону нашли полуживого мужчину. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«За помощью к спасателям Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы обратились жильцы многоэтажного дома, расположенного в третьем микрорайоне, в подвале которого во время проверки готовности коммуникаций к началу отопительного сезона нашли едва живого мужчину. 45-летний мужчина был в крайней степени истощения, сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался слабым шепотом. Его эвакуировали из подвала на улицу и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-центре.

Пострадавший периодически появлялся в районе, где его обнаружили, но около недели его никто не видел. В подвал он забрался, чтобы согреться во время ночных заморозков.

Найденный мужчина настолько ослаб, что говорить мог только шепотом
Найденный мужчина настолько ослаб, что говорить мог только шепотом
Фото:

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В Усть-Катаве (Челябинская область) во время проверки готовности одного из домов к отопительному сезону нашли полуживого мужчину. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «За помощью к спасателям Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы обратились жильцы многоэтажного дома, расположенного в третьем микрорайоне, в подвале которого во время проверки готовности коммуникаций к началу отопительного сезона нашли едва живого мужчину. 45-летний мужчина был в крайней степени истощения, сильно ослаб, не мог самостоятельно двигаться и общался слабым шепотом. Его эвакуировали из подвала на улицу и передали бригаде скорой помощи», — сообщили в пресс-центре. Пострадавший периодически появлялся в районе, где его обнаружили, но около недели его никто не видел. В подвал он забрался, чтобы согреться во время ночных заморозков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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