20 сентября 2023

В Сургуте заказчик похитил роллы, угрожая доставщику пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, роллы, морепродукты, азиатская кухня, еда
Заказчик роллов, угрожая пистолетом, отобрал их у курьера Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) раскрыла разбойное нападение на курьера службы доставки еды. На сайте ведомства опубликована информация, что заказчик, угрожая пистолетом, похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей.

«В полицию обратился 18-летний сургутянин, на которого напал неизвестный. Молодой человек подрабатывает курьером по доставке продуктов питания. Во время выполнения очередного заказа на улицу Декабристов заказчик, угрожая пистолетом, напал на курьера и похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей», — указано в публикации.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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Полиция Сургута (ХМАО) раскрыла разбойное нападение на курьера службы доставки еды. На сайте ведомства опубликована информация, что заказчик, угрожая пистолетом, похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей. «В полицию обратился 18-летний сургутянин, на которого напал неизвестный. Молодой человек подрабатывает курьером по доставке продуктов питания. Во время выполнения очередного заказа на улицу Декабристов заказчик, угрожая пистолетом, напал на курьера и похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей», — указано в публикации. Подозреваемого задержали сотрудники ППС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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