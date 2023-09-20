В Сургуте заказчик похитил роллы, угрожая доставщику пистолетом

Полиция Сургута (ХМАО) раскрыла разбойное нападение на курьера службы доставки еды. На сайте ведомства опубликована информация, что заказчик, угрожая пистолетом, похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей.
«В полицию обратился 18-летний сургутянин, на которого напал неизвестный. Молодой человек подрабатывает курьером по доставке продуктов питания. Во время выполнения очередного заказа на улицу Декабристов заказчик, угрожая пистолетом, напал на курьера и похитил роллы и пиццу стоимостью свыше 2 300 рублей», — указано в публикации.
Подозреваемого задержали сотрудники ППС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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