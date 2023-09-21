Ученые ВШЭ предупредили о страшных последствиях COVID к 2025 году

Аналитики ВШЭ: к 2025 году из-за COVID ожирением будут страдать 205 млн детей

Пандемия COVID-19 усугубила проблему ожирения в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с ожирением в мире. К 2025 году избыточным весом будут обладать около 20% мужчин и женщин. Кроме того, более 205 миллионов детей будут страдать от ожирения. Такие выводы по итогам исследований сделали ученые из Института статистических исследований ВШЭ и Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.

«Каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением к 2025 году: 18% мужчин и более 21% женщин. <…> Более 205 миллионов детей будут страдать от ожирения. Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с ожирением», — заявили аналитики. Их данные приводит РБК. Пандемия коронавируса привела к тому, что многие учреждения, в том числе оздоровительные и спортивные, не работали на тот момент. В связи с этим все меньше людей стали заниматься спортом и выходить из дома в целом.

К ожирению привели и другие факторы. В первую очередь — рацион. Современный человек превышает норму сахара более чем в два раза. При норме в 25 грамм он в среднем употребляет около 60 грамм. Злоупотребление алкоголем и курением также способствует проблемам с лишним весом.

Россияне также предрасположены к ожирению. Более 30% граждан имеют избыточный вес. 10% людей страдают от тяжелого ожирения, подчеркнула директор Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева.

В России вновь растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю показатель заболеваемости увеличился на 48%. Все больше появляются новых штаммов COVID. Один из последних — «Пирола». При этом вакцина «Спутник V» не будет эффективна против него, передает «Национальная служба новостей». Прививка не будет способствовать полной защите от вируса, сообщают «Дни.ру».