Власти отказались вводить ограничительные меры из-за роста заболеваний COVID-19

Депутат Госдумы Фролова призвала носить маски из-за вспышки COVID-19

19 сентября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

В сезон простуд необходимо пользоваться масками и антисептиками, отметила Тамара Фролова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России пока не будут вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако маски и антисептики использовать желательно. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. «Каждой осенью мы сталкиваемся с сезонным ростом простудных заболеваний — гриппом, ОРВИ, а теперь и COVID-19. Так случилось и в этом году, что подтверждают цифры статистики. Однако говорить о возвращении серьезных ковидных ограничений, на мой взгляд, преждевременно. Ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем, а рост заболеваемости не превышает прогнозных показателей. Конечно, в сезон простуд и распространения инфекционных заболеваний следует соблюдать простые меры предосторожности. Прежде всего, к ним относится применение масок и антисептиков, причем не только в лечебных учреждениях, но и во всех общественных местах», — объяснила Тамара Фролова. Депутат Госдумы подчеркнула, что также не ожидается и перевода сотрудников на удаленный режим работы. «Что касается удаленки, то массового перевода сотрудников на дистанционный режим работы, я думаю, не предвидится. Многие организации решают этот вопрос в частном порядке, используя разные форматы работы. Хотя сейчас удаленный вариант в большинстве своем не влияет на эффективность производственного процесса. В остальном — паниковать не надо. Мой совет — берегите себя, свое здоровье и всегда соблюдайте меры профилактики, чтобы снизить риск заболевания», — добавила Фролова. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, показатель увеличился на 48% (на 100 тысяч), скончались 14 человек. Рост отмечен в 70 субъектах РФ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый штамм коронавируса «Пирола» (BA.2.86) оказался заразнее «Омикрона». Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков дал прогноз, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября и выйти на пик к середине ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России пока не будут вводить ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, однако маски и антисептики использовать желательно. Об этом в беседе с URA.RU заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. «Каждой осенью мы сталкиваемся с сезонным ростом простудных заболеваний — гриппом, ОРВИ, а теперь и COVID-19. Так случилось и в этом году, что подтверждают цифры статистики. Однако говорить о возвращении серьезных ковидных ограничений, на мой взгляд, преждевременно. Ситуация с распространением COVID-19 в России находится под контролем, а рост заболеваемости не превышает прогнозных показателей. Конечно, в сезон простуд и распространения инфекционных заболеваний следует соблюдать простые меры предосторожности. Прежде всего, к ним относится применение масок и антисептиков, причем не только в лечебных учреждениях, но и во всех общественных местах», — объяснила Тамара Фролова. Депутат Госдумы подчеркнула, что также не ожидается и перевода сотрудников на удаленный режим работы. «Что касается удаленки, то массового перевода сотрудников на дистанционный режим работы, я думаю, не предвидится. Многие организации решают этот вопрос в частном порядке, используя разные форматы работы. Хотя сейчас удаленный вариант в большинстве своем не влияет на эффективность производственного процесса. В остальном — паниковать не надо. Мой совет — берегите себя, свое здоровье и всегда соблюдайте меры профилактики, чтобы снизить риск заболевания», — добавила Фролова. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России растет заболеваемость COVID-19. За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, показатель увеличился на 48% (на 100 тысяч), скончались 14 человек. Рост отмечен в 70 субъектах РФ. Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый штамм коронавируса «Пирола» (BA.2.86) оказался заразнее «Омикрона». Ранее иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков дал прогноз, что всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября и выйти на пик к середине ноября.