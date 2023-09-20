20 сентября 2023

Пермское заксобрание вручило награду высокопоставленному чиновнику

Председателя пермской КСП Геннадия Тушнолобова наградили почетным знаком
© Служба новостей «URA.RU»
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, тушнолобов геннадий
Геннадий Тушнолобов был депутатом краевого парламента в четырех созывах Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение наградить председателя КСП региона Геннадия Тушнолобова почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Решение было принято на заседании заксобрания, трансляция которого проходит на сайте парламента.

«Вашему вниманию предлагается проект постановления «О награждении почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» Тушнолобова Геннадия Петровича. Проект рассмотрен и поддержан профильным комитетом», — отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.

Геннадий Тушнолобов возглавляет КСП с января 2018 года (в январе 2024 года у него заканчивается контракт). Он был депутатом заксобрания Пермской области и Пермского края. В 2013—2017 годах Тушнолобов возглавлял правительство Прикамья.

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Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение наградить председателя КСП региона Геннадия Тушнолобова почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Решение было принято на заседании заксобрания, трансляция которого проходит на сайте парламента. «Вашему вниманию предлагается проект постановления «О награждении почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» Тушнолобова Геннадия Петровича. Проект рассмотрен и поддержан профильным комитетом», — отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова. Геннадий Тушнолобов возглавляет КСП с января 2018 года (в январе 2024 года у него заканчивается контракт). Он был депутатом заксобрания Пермской области и Пермского края. В 2013—2017 годах Тушнолобов возглавлял правительство Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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