Пермское заксобрание вручило награду высокопоставленному чиновнику

Депутаты заксобрания Пермского края приняли решение наградить председателя КСП региона Геннадия Тушнолобова почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства». Решение было принято на заседании заксобрания, трансляция которого проходит на сайте парламента.
«Вашему вниманию предлагается проект постановления «О награждении почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства» Тушнолобова Геннадия Петровича. Проект рассмотрен и поддержан профильным комитетом», — отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.
Геннадий Тушнолобов возглавляет КСП с января 2018 года (в январе 2024 года у него заканчивается контракт). Он был депутатом заксобрания Пермской области и Пермского края. В 2013—2017 годах Тушнолобов возглавлял правительство Прикамья.
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