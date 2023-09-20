20 сентября 2023

Пермяк порезал собутыльника за одно слово на уголовном жаргоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Собутыльник пермяка попал в больницу Фото:

В Осе (Пермский край) местный житель напал с ножом на собутыльника из-за одного бранного слова в свой адрес. Напавший сидел в колониях несколько десятков лет, где слово, ставшее причиной драки, считается унизительным.

«Поводом для нападения стало небрежно брошенное слово, которое подсудимый, имея за плечами почти 30-летний стаж нахождения в местах заключения, счел непростительным», — сообщает «ВКурсе.ру». После ранения пострадавший попал в больницу.

Очевидцы нападения давали полиции разные показания. Один из них сообщил, что якобы ранение получено в уличной драке, другая свидетельница пыталась взять вину на себя, но позже рассказала реальную версию событий. Сам обидчик рассказал следователям, что в российских колониях действуют негласные правила, по которым нельзя использовать некоторые бранные слова. Козел, к примеру, имеет в местах заключения совершенно другой смысл. Из-за подобного оскорбления пермяк напал на собутыльника. В итоге его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Осе (Пермский край) местный житель напал с ножом на собутыльника из-за одного бранного слова в свой адрес. Напавший сидел в колониях несколько десятков лет, где слово, ставшее причиной драки, считается унизительным. «Поводом для нападения стало небрежно брошенное слово, которое подсудимый, имея за плечами почти 30-летний стаж нахождения в местах заключения, счел непростительным», — сообщает «ВКурсе.ру». После ранения пострадавший попал в больницу. Очевидцы нападения давали полиции разные показания. Один из них сообщил, что якобы ранение получено в уличной драке, другая свидетельница пыталась взять вину на себя, но позже рассказала реальную версию событий. Сам обидчик рассказал следователям, что в российских колониях действуют негласные правила, по которым нельзя использовать некоторые бранные слова. Козел, к примеру, имеет в местах заключения совершенно другой смысл. Из-за подобного оскорбления пермяк напал на собутыльника. В итоге его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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