Пермяк порезал собутыльника за одно слово на уголовном жаргоне

Собутыльник пермяка попал в больницу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Осе (Пермский край) местный житель напал с ножом на собутыльника из-за одного бранного слова в свой адрес. Напавший сидел в колониях несколько десятков лет, где слово, ставшее причиной драки, считается унизительным.

«Поводом для нападения стало небрежно брошенное слово, которое подсудимый, имея за плечами почти 30-летний стаж нахождения в местах заключения, счел непростительным», — сообщает «ВКурсе.ру». После ранения пострадавший попал в больницу.

Очевидцы нападения давали полиции разные показания. Один из них сообщил, что якобы ранение получено в уличной драке, другая свидетельница пыталась взять вину на себя, но позже рассказала реальную версию событий. Сам обидчик рассказал следователям, что в российских колониях действуют негласные правила, по которым нельзя использовать некоторые бранные слова. Козел, к примеру, имеет в местах заключения совершенно другой смысл. Из-за подобного оскорбления пермяк напал на собутыльника. В итоге его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.