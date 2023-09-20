20 сентября 2023

В Пермском крае перезахоронят останки красноармейца, найденные под Псковом

© Служба новостей «URA.RU»
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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень , цветы на монументе, перезахоронение текутьевых
Бойца похоронят на родине Фото:

В поселке Павловский Пермского края с воинскими почестями перезахоронят останки красноармейца Николая Носова. Весной активисты-поисковики нашли их в Псковской области. Об этом рассказала директор Павловского дома культуры Ирина Калинина.

«Поисковый отряд „Патриот 60“ 27 апреля обнаружил останки Носова около деревни Смольники Невельского района Псковской области. Николай Петрович родился в 1910 году, а призван на фронт был Очерским военкоматом Молотовской области, как тогда назывался Пермский край», — рассказала Калинина.

В мае URA.RU рассказывало, что активисты разыскивают родственников красноармейца Носова. Судя по его медальону, боец был призван в 1941 году, служил рядовым. Церемония перезахоронения назначена на 11:00 21 сентября.

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В поселке Павловский Пермского края с воинскими почестями перезахоронят останки красноармейца Николая Носова. Весной активисты-поисковики нашли их в Псковской области. Об этом рассказала директор Павловского дома культуры Ирина Калинина. «Поисковый отряд „Патриот 60“ 27 апреля обнаружил останки Носова около деревни Смольники Невельского района Псковской области. Николай Петрович родился в 1910 году, а призван на фронт был Очерским военкоматом Молотовской области, как тогда назывался Пермский край», — рассказала Калинина. В мае URA.RU рассказывало, что активисты разыскивают родственников красноармейца Носова. Судя по его медальону, боец был призван в 1941 году, служил рядовым. Церемония перезахоронения назначена на 11:00 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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