В Пермском крае перезахоронят останки красноармейца, найденные под Псковом

Бойца похоронят на родине Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Павловский Пермского края с воинскими почестями перезахоронят останки красноармейца Николая Носова. Весной активисты-поисковики нашли их в Псковской области. Об этом рассказала директор Павловского дома культуры Ирина Калинина.

«Поисковый отряд „Патриот 60“ 27 апреля обнаружил останки Носова около деревни Смольники Невельского района Псковской области. Николай Петрович родился в 1910 году, а призван на фронт был Очерским военкоматом Молотовской области, как тогда назывался Пермский край», — рассказала Калинина.

В мае URA.RU рассказывало, что активисты разыскивают родственников красноармейца Носова. Судя по его медальону, боец был призван в 1941 году, служил рядовым. Церемония перезахоронения назначена на 11:00 21 сентября.