В Свердловской области найдены мертвыми известный психиатр и его сын

21 сентября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сыщики выясняют обстоятельства смерти отца и сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском (Свердловская область) в своей квартире найдены мертвыми известный врач-психиатр Николай Макроцкий и его сын-инвалид. Информацию URA.RU подтвердили представители региональных управлений МВД и СКР. «Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии „112“ в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Николай Макроцкий трудился в Березовской центральной городской больнице. Он был известным и уважаемым в городе психиатром. Пациенты отзывались о нем как о грамотном специалисте, на прием к нему приезжали и жители Екатеринбурга. Кроме тела врача в квартире был найден мертвым его младший сын, который являлся инвалидом. «В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

В Березовском (Свердловская область) в своей квартире найдены мертвыми известный врач-психиатр Николай Макроцкий и его сын-инвалид. Информацию URA.RU подтвердили представители региональных управлений МВД и СКР. «Сообщение в полицию о данном ЧП поступило по линии „112“ в дежурную часть полиции Березовского от старшего сына главы семьи. Следов применения холодного и огнестрельного оружия сыщики не обнаружили», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Николай Макроцкий трудился в Березовской центральной городской больнице. Он был известным и уважаемым в городе психиатром. Пациенты отзывались о нем как о грамотном специалисте, на прием к нему приезжали и жители Екатеринбурга. Кроме тела врача в квартире был найден мертвым его младший сын, который являлся инвалидом. «В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Березовский СУ СК России по Свердловской области проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — добавил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.