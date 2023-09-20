Из пермского парка аттракционов увезут драконов

В парке «Счастье есть» в Перми демонтируют аттракцион «Драконы»

Аттракцион «Драконы» вернут в декабре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пермском парке «Счастье есть» демонтируют аттракцион «Драконы». Его отправят на капитальный ремонт, который обойдется в 2,7 млн рублей. Сейчас руководство парка ищет подрядчика, говорится на портале закупок мэрии Перми.

«Выполнение работ по капитальному ремонту аттракциона „Драконы“. Максимальная цена — 2 785 423 рубля», — указано в карточке закупки.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен демонтировать аттракцион, провести капремонт и установить его обратно. Парк «Счастье есть» открылся 28 августа 1971 года, как Парк культуры и отдыха Кировского района. В 1980-х он был Центральным парком Перми. Сейчас на его территории работают более 20 аттракционов.