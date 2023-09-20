Медики ХМАО внедрили технологии искусственного интеллекта в диагностику рака

Новая технология позволила добиться более точных результатов скрининга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врачи из Ханты-Мансийска выступили с докладом о применении искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы на конгрессе Российского общества онкомаммологов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Специалисты Ханты-Мансийска представили доклад на конгрессе Российского общества онкомаммологов. Сотрудники ОКБ рассказали о результатах исследований использования искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы. Окружная клиническая больница приняла участие сразу в двух научно-исследовательских работах российского общества онкомаммологов. Обе работы опубликованы в журнале „Scopus“», — рассказали в депздраве.

Врачи начали использовать технологии ИИ в исследованиях для выявления ранней диагностики рака молочной железы. Новый метод позволяет исключить ошибки, а при оценке искусственным интеллектом скрининга не было выявлено ложноотрицательных результатов. При этом технология не заменяет врачей, но дает им новые возможности для работы. «Внедрение в практику рентгенолога платформ оценки маммографических изображений, основанных на работе искусственного интеллекта, позволяет не только увеличить охват женского населения, снизить затраты на проведение скрининга, но и повысить чувствительность и специфичность маммографии, как метода скрининга. В странах, где внедрен данный метод исследования, отмечается значительное снижение смертности при онкологии», — уточняет ведомство.

Ранее URA.RU писало о том, что депздрав ХМАО поделился IT-разработками с московскими генетиками. В будущем в информационной системе появится обучающий модуль для образования и повышения квалификации врачей-генетиков и специалистов других отраслей по направлению диагностики и профилактики врожденных и наследственных заболеваний.