20 сентября 2023

Челябинец, посадив за руль шестилетнюю дочь, чуть не наехал на велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Автопарад в рабочем посёлке Лебяжье. Курган , дети за рулем
Развлечение едва не закончилось трагедией Фото:

В Челябинске местный житель посадил за руль шестилетнюю дочь, в результате чего едва не сбил велосипедистку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, мужчину уже разыскивают.

«В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на поиск водителя. Идет разбирательство, устанавливается личность нарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Судя по видео, опубликованном изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина посадил дочь на колени. При этом второй ребенок сидел на коленях у пассажира. После инцидента прохожие сняли номер машины и написали обращение в ГИБДД.

Согласно правилам безопасности дорожного движения, дети должны находиться в детских креслах при передвижении на автомобиле. Нарушение влечет за собой штраф на сумму три тысячи рублей.

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В Челябинске местный житель посадил за руль шестилетнюю дочь, в результате чего едва не сбил велосипедистку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, мужчину уже разыскивают. «В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на поиск водителя. Идет разбирательство, устанавливается личность нарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. Судя по видео, опубликованном изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина посадил дочь на колени. При этом второй ребенок сидел на коленях у пассажира. После инцидента прохожие сняли номер машины и написали обращение в ГИБДД. Согласно правилам безопасности дорожного движения, дети должны находиться в детских креслах при передвижении на автомобиле. Нарушение влечет за собой штраф на сумму три тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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