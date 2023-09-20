Челябинец, посадив за руль шестилетнюю дочь, чуть не наехал на велосипедиста

Развлечение едва не закончилось трагедией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске местный житель посадил за руль шестилетнюю дочь, в результате чего едва не сбил велосипедистку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, мужчину уже разыскивают.

«В настоящее время проводится комплекс мер, направленный на поиск водителя. Идет разбирательство, устанавливается личность нарушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города.

Судя по видео, опубликованном изданием «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина посадил дочь на колени. При этом второй ребенок сидел на коленях у пассажира. После инцидента прохожие сняли номер машины и написали обращение в ГИБДД.

Согласно правилам безопасности дорожного движения, дети должны находиться в детских креслах при передвижении на автомобиле. Нарушение влечет за собой штраф на сумму три тысячи рублей.