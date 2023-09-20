20 сентября 2023

В курганском депздраве рассказали о новой должности экс-главврача Сепиашвили

Бывший главврач Курганского онкодиспансера Сепиашвили будет работать врачом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция департамента здравоохранения. Курган., сепиашвили гиви
Гиви Сепиашвили будет работать врачом-онкологом Фото:

Бывший главврач врач Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили остался работать в учреждении в качестве врача-онколога. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос агентства.

«Сепиашвили Гиви Георгиевич продолжает заниматься общественной работой как депутат Курганской областной думы. В ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ работает в должности врача-онколога. Запись на прием к врачу-онкологу ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ осуществляется через врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе депздрава.

Гиви Сепиашвили ранее сообщал URA.RU, что после отпуска вновь займется делом своей жизни — будет лечить людей. Он также отмечал, что в регионе крайне важно разъяснять пациентам необходимость ранней диагностики, а также наладить работу ЦАОПов (Центры амбулаторной онкологической помощи) в округах и их взаимодействие с онкодиспансером.

Ранее URA.RU писало, что с 12 сентября руководителем Курганского областного онкодиспансера назначен бывший замминистра здравоохранения Республики Крым Валентин Савченко. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».

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Бывший главврач врач Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили остался работать в учреждении в качестве врача-онколога. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос агентства. «Сепиашвили Гиви Георгиевич продолжает заниматься общественной работой как депутат Курганской областной думы. В ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ работает в должности врача-онколога. Запись на прием к врачу-онкологу ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ осуществляется через врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе депздрава. Гиви Сепиашвили ранее сообщал URA.RU, что после отпуска вновь займется делом своей жизни — будет лечить людей. Он также отмечал, что в регионе крайне важно разъяснять пациентам необходимость ранней диагностики, а также наладить работу ЦАОПов (Центры амбулаторной онкологической помощи) в округах и их взаимодействие с онкодиспансером. Ранее URA.RU писало, что с 12 сентября руководителем Курганского областного онкодиспансера назначен бывший замминистра здравоохранения Республики Крым Валентин Савченко. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».
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