В курганском депздраве рассказали о новой должности экс-главврача Сепиашвили

Бывший главврач Курганского онкодиспансера Сепиашвили будет работать врачом

Гиви Сепиашвили будет работать врачом-онкологом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший главврач врач Курганского онкологического диспансера Гиви Сепиашвили остался работать в учреждении в качестве врача-онколога. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения региона в ответ на запрос агентства.

«Сепиашвили Гиви Георгиевич продолжает заниматься общественной работой как депутат Курганской областной думы. В ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ работает в должности врача-онколога. Запись на прием к врачу-онкологу ГБУ „Курганский областной онкологический диспансер“ осуществляется через врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе депздрава.

Гиви Сепиашвили ранее сообщал URA.RU, что после отпуска вновь займется делом своей жизни — будет лечить людей. Он также отмечал, что в регионе крайне важно разъяснять пациентам необходимость ранней диагностики, а также наладить работу ЦАОПов (Центры амбулаторной онкологической помощи) в округах и их взаимодействие с онкодиспансером.

Ранее URA.RU писало, что с 12 сентября руководителем Курганского областного онкодиспансера назначен бывший замминистра здравоохранения Республики Крым Валентин Савченко. Глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов».