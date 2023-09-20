20 сентября 2023

В Челябинске ежемесячный платеж по ипотеке вырастет на 38%

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Ежемесячный платеж по ипотеке в среднем вырастет до 43 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в сентябре 2023 года в связи с ростом ставки по кредиту с 10% до 15% годовых средний ежемесячный платеж по ипотеке увеличится на 38%. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН. Аналитика».

«В Челябинске в сентябре при росте ставки по ипотеке с 10% до 15% средний ежемесячный платеж увеличится на 38%, а именно на 13 тысяч рублей. Если в Челябинске в начале 2023 года данный платеж на вторичном рынке при ставке 10% составлял 31,1 тысячу рублей, то теперь при ставке 15% он составит 43 тысячи рублей», — пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование.

Аналитики отметили, чтобы оплатить ипотечный займ в Челябинске, среднестатистическая семья должна будет отдавать в среднем 39% от бюджета. В целом по России при росте ставки по ипотеке с 10% до 15% ежемесячный платеж в крупных городах в среднем увеличится на 20 тысяч рублей.

Больше всего сумма ипотечного займа вырастет в Москве (на 48 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (на 33 тысячи рублей), Казани (на 24 тысячи рублей). Меньше всего — в Перми, Челябинске и Волгограде (на 13—14 тысяч рублей).

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В Челябинске в сентябре 2023 года в связи с ростом ставки по кредиту с 10% до 15% годовых средний ежемесячный платеж по ипотеке увеличится на 38%. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН. Аналитика». «В Челябинске в сентябре при росте ставки по ипотеке с 10% до 15% средний ежемесячный платеж увеличится на 38%, а именно на 13 тысяч рублей. Если в Челябинске в начале 2023 года данный платеж на вторичном рынке при ставке 10% составлял 31,1 тысячу рублей, то теперь при ставке 15% он составит 43 тысячи рублей», — пишет «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследование. Аналитики отметили, чтобы оплатить ипотечный займ в Челябинске, среднестатистическая семья должна будет отдавать в среднем 39% от бюджета. В целом по России при росте ставки по ипотеке с 10% до 15% ежемесячный платеж в крупных городах в среднем увеличится на 20 тысяч рублей. Больше всего сумма ипотечного займа вырастет в Москве (на 48 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (на 33 тысячи рублей), Казани (на 24 тысячи рублей). Меньше всего — в Перми, Челябинске и Волгограде (на 13—14 тысяч рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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