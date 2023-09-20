Конфликт бизнесмена с поставщиком тепла в ЯНАО будут разбирать в суде

Предприниматель готов отстаивать свои права в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Владелец компании «Гравитация +» Павел Сушин обвинил регионального поставщика энергоресурсов «Ямалкоммнуэнерго» в порче принадлежащего ему имущества. Оператор в ответ готовит иск к бизнесмену. Тот, как считают в компании, незаконно произвел врезку в трубопровод и пользовался тепловой энергией.

«Меня не было в городе, когда это произошло. Отрезали трубу без меня, еще и акт не дают», — рассказал предприниматель корреспонденту URA.RU. По словам бизнесмена, он написал заявления в полицию и в прокуратуру, а также направил исковое заявление в суд.

На сегодняшний момент из полиции Сушину пришел отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях ОАО «Ямалкоммунэнерго» состава преступления. Бизнесмен считает данное решение необоснованным и намерен его обжаловать.

В «Ямалкоммунэнерго» по поводу произошедшего имеют другое мнение. В компании пояснили, что Сушин врезку произвел незаконно. Как только это было выявлено, трубы «Гравитации +» были отрезаны. «Система отопления здания отключена от подачи теплоносителя с видимым разрывом в месте незаконной врезки, никаких других демонтажных работ не производилось. Считаем, что в данной ситуации виноват сам собственник», — сообщили URA.RU представители поставщика.

Собеседники уточнили, что Сушину неоднократно заказными письмами направляли уведомления об оплате образовавшейся задолженности. Руководство «Гравитации+» долги так и не погасило. По словам собеседников агентства, сейчас в отношении руководителя компании «Гравитация +» готовится иск о взыскании убытков.