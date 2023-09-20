20 сентября 2023

В Екатеринбурге 16-летним подросткам запретят выходить на улицу после 22 часов

С 1 октября в Екатеринбурге комендантский час будет наступать в 22:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики будут ловить подростов до 16 лет, которые будут на улице после 22 часов Фото:

В Екатеринбурге с 1 октября комендантский час будет наступать с 22 часов. Силовики будут забирать с улиц подростков младше 16 лет, находящихся на улице без взрослых, и передавать их родителям, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«С 1 октября комендантский час будет проходить с 22:00 до 06:00. Подростки до 16 лет не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. В ином случае их могут задержать полицейские, чтобы передать родителям», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. После этого детей поставят на учет в ПДН, а родителям выпишут штраф.

В мэрии уральской столицы отметили, что мера направлена на то, чтобы защитить детей от криминала. Силовики будут регулярно объезжать улицы и популярные среди несовершеннолетних места.

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В Екатеринбурге с 1 октября комендантский час будет наступать с 22 часов. Силовики будут забирать с улиц подростков младше 16 лет, находящихся на улице без взрослых, и передавать их родителям, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «С 1 октября комендантский час будет проходить с 22:00 до 06:00. Подростки до 16 лет не смогут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. В ином случае их могут задержать полицейские, чтобы передать родителям», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. После этого детей поставят на учет в ПДН, а родителям выпишут штраф. В мэрии уральской столицы отметили, что мера направлена на то, чтобы защитить детей от криминала. Силовики будут регулярно объезжать улицы и популярные среди несовершеннолетних места.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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