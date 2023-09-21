Свердловские власти вложат 18 млрд в инфраструктуру Кировграда

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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, строительная площадка, строительство школы, гимназия40
В округе будет построена новая школа на 275 мест Фото:

Кировград получит 18,3 млрд рублей на строительство новой школы, ремонты в образовательных учреждениях и на теплосетях, а также на строительство центров культуры. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

«Кировградский городской округ получит 18,3 млрд рублей на инфраструктуру, повышающую качество жизни людей. В рамках утвержденной 21 сентября программы в Левихе будет построена новая школа на 275 мест, в детских садах, школах и центрах культуры Кировграда пройдут ремонты», — пишет ДИП в Telegram. В Нейво-Рудянке проложат лыжероллерную трассу.

Кроме того, в округе будут построены станции предварительной очистки воды и очистные сооружения, а также реконструированы станции водозаборов в Кировграде. Деньги будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

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Кировград получит 18,3 млрд рублей на строительство новой школы, ремонты в образовательных учреждениях и на теплосетях, а также на строительство центров культуры. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Кировградский городской округ получит 18,3 млрд рублей на инфраструктуру, повышающую качество жизни людей. В рамках утвержденной 21 сентября программы в Левихе будет построена новая школа на 275 мест, в детских садах, школах и центрах культуры Кировграда пройдут ремонты», — пишет ДИП в Telegram. В Нейво-Рудянке проложат лыжероллерную трассу. Кроме того, в округе будут построены станции предварительной очистки воды и очистные сооружения, а также реконструированы станции водозаборов в Кировграде. Деньги будут выделены из федерального, областного и местного бюджетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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