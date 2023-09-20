Обвиненный в халатности экс-мэр из ХМАО сообщил о нехватке денег на адвоката

Никифорова отказалась оплачивать адвокату проживание в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-мэр Белого яра Елена Никифорова пожаловалась на нехватку денег на адвоката. Об этом она заявила во время очередного судебного заседания, сообщил источник URA.RU.

«Никифорова попросила отложить заседание, так как у ее адвоката задержали рейс, и она не успела на слушанье. Экс-главе предложили заблаговременно приглашать защитника, а в случае необходимости снять ему номер в гостинице, на что обвиняемая заявила, что у нее нет денег», — сообщил собеседник.

В свою очередь экс-глава Белого яра в разговоре с журналистом агентства сообщила, что ее слова неправильно интерпретировали. «Я не говорила, что у меня нет денег. Я сказала, что у меня нет лишних денег для оплаты защитнику проживания в Сургуте. А это совершенно разные вещи. Я не работаю, плюс постоянные судебные издержки сказываются, на финансовом состоянии. Но я не могу сказать, что я осталась без денег. У меня есть средства на защиту. Просто не хочу лишних расходов», — сообщила Никифорова.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура обжаловала приговор экс-мэра Белого яра, обвиненного в халатности. Сотрудники надзорного ведомства подали апелляцию, не согласившись с вердиктом суда в отношении Никифоровой, приговоренной к одному году и семи месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и халатность.