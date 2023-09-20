Сбой программного обеспечения приостановил прием граждан на полдня
Госавтоинспекция Челябинской области возобновила прием граждан после устранения сбоя программного обеспечения. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области прием граждан для оказания государственных услуг возобновлен. Технический сбой программного обеспечения устранен, системы работают в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве сообщили о прекращении приема граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Мера действовала до устранения неполадок.
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