20 сентября 2023

Госавтоинспекция Челябинской области возобновила прием граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, госуслуги, прием граждан, окно регистрации, РЭО ГИБДД
Сбой программного обеспечения приостановил прием граждан на полдня Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области возобновила прием граждан после устранения сбоя программного обеспечения. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области прием граждан для оказания государственных услуг возобновлен. Технический сбой программного обеспечения устранен, системы работают в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве сообщили о прекращении приема граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Мера действовала до устранения неполадок.

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Госавтоинспекция Челябинской области возобновила прием граждан после устранения сбоя программного обеспечения. Об этом URA.RU сообщили 21 сентября в пресс-службе ведомства. «В настоящее время в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области прием граждан для оказания государственных услуг возобновлен. Технический сбой программного обеспечения устранен, системы работают в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе. Ранее в ведомстве сообщили о прекращении приема граждан по всему региону из-за сбоя программного обеспечения. Мера действовала до устранения неполадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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