Экс-омбудсмен Карабаха сообщил о погибшем при обстреле после прекращения огня

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Азербайджан продвигается к столице Нагорного Карабаха, заявил Беглаяр Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Военные Азербайждана продолжили обстреливать Нагорный Карабах после объявления режима прекращения огня. Об этом заявил бывший омбудсмен республики Атак Беглаяр. Однако ранее Минобороны Азербайждана опровергало информацию об обстрелах.

«Сегодня продолжили нарушения режима прекращения огня. Сегодня утром они предварительно убили мирного жителя в оккупированном селе Атерк, сейчас обстрелы продолжаются, движутся в Степанакерт (столица республики — прим. URA.RU)», — написал Беглаяр в Telegram. Он отметил, что азербайджанские военные продвигаются в разных направлениях в течение нескольких часов.

Ранее, 21 сентября, в Евлахе (Азербайджан) начались переговоры о реинтеграции армян Карабаха. На фоне этого МВД непризнанной республики сообщало об обстреле Степанакерта. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о якобы нападении азербайджанской армии на город. Экс-министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян также заявил, что армия Азербайджана не вторгалась в Степанакерт. Но выстрелы, по его словам, были слышны.

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Военные Азербайждана продолжили обстреливать Нагорный Карабах после объявления режима прекращения огня. Об этом заявил бывший омбудсмен республики Атак Беглаяр. Однако ранее Минобороны Азербайждана опровергало информацию об обстрелах. «Сегодня продолжили нарушения режима прекращения огня. Сегодня утром они предварительно убили мирного жителя в оккупированном селе Атерк, сейчас обстрелы продолжаются, движутся в Степанакерт (столица республики — прим. URA.RU)», — написал Беглаяр в Telegram. Он отметил, что азербайджанские военные продвигаются в разных направлениях в течение нескольких часов. Ранее, 21 сентября, в Евлахе (Азербайджан) начались переговоры о реинтеграции армян Карабаха. На фоне этого МВД непризнанной республики сообщало об обстреле Степанакерта. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло сообщения о якобы нападении азербайджанской армии на город. Экс-министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян также заявил, что армия Азербайджана не вторгалась в Степанакерт. Но выстрелы, по его словам, были слышны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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