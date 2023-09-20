20 сентября 2023

Силовики Ноябрьска установили личность инвалида, вызвавшего жалость у горожан. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, инвалид, милостыня, попрошайка, нищий
Инвалид из Ноябрьска не является бомжом и ночевал на улице по собственной инициативе Фото:

Силовики Ноябрьска установили личность инвалида-колясочника, который ночевал напротив торгового центра. Им оказался местный житель, способный передвигаться без помощи коляски, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина — местный житель, проживает в капитальном доме с женой, которая запрещает ему выпивать. Поэтому он склонен периодически сбегать из дома и вызывать жалость ноябрян, передвигаясь на инвалидной коляске, хотя может ходить и без ее помощи», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

В настоящее время мужчина найден. Он отправлен по месту постоянного проживания и находится под присмотром жены.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В полиции сообщили, что мужчина не является бродягой, у него есть жилье и семья.

Ранее URA.RU рассказало, что очевидцы в социальных сетях сообщили об инвалиде-колясочнике, ночевавшем напротив торгового центра «Ардо». Мужчина был одет не по погоде и вызвал жалость ноябрян.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики Ноябрьска установили личность инвалида-колясочника, который ночевал напротив торгового центра. Им оказался местный житель, способный передвигаться без помощи коляски, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина — местный житель, проживает в капитальном доме с женой, которая запрещает ему выпивать. Поэтому он склонен периодически сбегать из дома и вызывать жалость ноябрян, передвигаясь на инвалидной коляске, хотя может ходить и без ее помощи», — сообщил собеседник корреспонденту агентства. В настоящее время мужчина найден. Он отправлен по месту постоянного проживания и находится под присмотром жены. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В полиции сообщили, что мужчина не является бродягой, у него есть жилье и семья. Ранее URA.RU рассказало, что очевидцы в социальных сетях сообщили об инвалиде-колясочнике, ночевавшем напротив торгового центра «Ардо». Мужчина был одет не по погоде и вызвал жалость ноябрян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...