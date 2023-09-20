Инвалид из Ноябрьска не является бомжом и ночевал на улице по собственной инициативе Фото: Илья Московец © URA.RU

Силовики Ноябрьска установили личность инвалида-колясочника, который ночевал напротив торгового центра. Им оказался местный житель, способный передвигаться без помощи коляски, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина — местный житель, проживает в капитальном доме с женой, которая запрещает ему выпивать. Поэтому он склонен периодически сбегать из дома и вызывать жалость ноябрян, передвигаясь на инвалидной коляске, хотя может ходить и без ее помощи», — сообщил собеседник корреспонденту агентства.

В настоящее время мужчина найден. Он отправлен по месту постоянного проживания и находится под присмотром жены.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию. В полиции сообщили, что мужчина не является бродягой, у него есть жилье и семья.

Ранее URA.RU рассказало, что очевидцы в социальных сетях сообщили об инвалиде-колясочнике, ночевавшем напротив торгового центра «Ардо». Мужчина был одет не по погоде и вызвал жалость ноябрян.