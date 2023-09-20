МЧС предупредило об опасном ветре в ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО с 21 по 22 сентября 2023 года ожидается порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с. Информацию разместил сайт окружного управления МЧС.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 21 по 22 сентября на территории Ханты-Мансийского округа — Югры облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, днем по северо-западным районам преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами сильный ветер порывы 15-20 м/с», — сообщает ведомство.

Спасатели опубликовали список предупреждений. На улице стоит обходить поврежденные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Нельзя стоять под ЛЭП, трогать оборванные провода. С лоджий и незастекленных балконов стоит убрать предметы, которые могут быть сброшены ветром. Машину следует парковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также быть осторожней на дороге. Владельцам маломерных судов не рекомендовано выходить на реку.

Температура ночью ожидается от 7 до 12 градусов, в некоторых районах — около 0 градусов. Днем воздух прогреется от 9 до 14 градусов.