В среднем цены на овощи упали на 43,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стоимость сезонных овощей в сентябре упала более чем в половину. Согласно анализу URA.RU в сетевых магазинах капуста подешевела больше всего — на 68% по сравнению с августом.

В сентябре стоимость капусты снизилась до 25 рублей за килограмм, что на 52 рубля ниже стоимости в августе. Чуть меньше упала стоимость баклажанов — на 67%. Если раньше овощ стоил 269 рублей за килограмм, то сейчас средняя цена составляет 89 рублей. Морковь с августа подешевела на 56% с 63 до 28 рублей. В половину, до 30 рублей за килограмм, снизилась стоимость свеклы, до 39,6 рублей подешевел лук (на 38%). При этом все перечисленные овощи можно найти дешевле.

Наименьшая стоимость килограмма свеклы в сетевых магазинах составит 21 рубль за килограмм, моркови — 22,8 рублей, баклажанов — 79 рублей, лука — 23,9 рублей, а капусты — 21,9 рублей. Цены в других магазинах превышают наиболее дешевые на 1 — 26 рублей.

На 30% в челябинских супермаркетах упала стоимость кабачков. Теперь их средняя цена составляет 89,9 рублей, а наименьшая — 79,9 рублей. Красный сладкий перец подешевел до 284 рублей, что на 21,5% меньше цен летом. При этом в части магазинов его можно найти по 209 за килограмм рублей без учета скидки.

Незначительное снижение заметно у помидоров до 99 рублей (на 9%) и среднеплодных огурцов до 129 рублей (на 8,5%). Возросла цена только у редиса и чеснока. Летом средняя стоимость килограмма редиса была равна 244 рублям, но в сентябре поднялась до 278 рублей (на 13%), а чеснок подорожал с 261 до 318 рублей (на 18%).

Повышение цен показали только редис и чеснок Инфографика: URA.RU