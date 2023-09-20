В Кургане в вечернее время автобус ПАЗ сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в Восточном микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД России.
«20 сентября в 18:30 вечера вблизи дома № 34 „Б“ на улице Гагарина водитель 1968 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, допустил наезд на 11 летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть под углом, справа налево, относительно направления движения транспортного средства, создав помеху в движении автобусу», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажиры автобуса получили травмы во время поездки. По данным городского отдела ГИБДД, пострадали две женщины.
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