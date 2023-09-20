20 сентября 2023

В Кургане автобус сбил 11-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пазик, автобус, пассажиры, паз, общественный траснпорт
В Кургане в ходе ДТП с автобусом пострадала девочка Фото:

В Кургане в вечернее время автобус ПАЗ сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в Восточном микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД России.

«20 сентября в 18:30 вечера вблизи дома № 34 „Б“ на улице Гагарина водитель 1968 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, допустил наезд на 11 летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть под углом, справа налево, относительно направления движения транспортного средства, создав помеху в движении автобусу», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажиры автобуса получили травмы во время поездки. По данным городского отдела ГИБДД, пострадали две женщины.

В Кургане водитель ПАЗа наехал на 11-летнюю девочку
В Кургане водитель ПАЗа наехал на 11-летнюю девочку
Фото:

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В Кургане в вечернее время автобус ПАЗ сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу в Восточном микрорайоне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД УМВД России. «20 сентября в 18:30 вечера вблизи дома № 34 „Б“ на улице Гагарина водитель 1968 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, допустил наезд на 11 летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть под углом, справа налево, относительно направления движения транспортного средства, создав помеху в движении автобусу», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пассажиры автобуса получили травмы во время поездки. По данным городского отдела ГИБДД, пострадали две женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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