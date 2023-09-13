Пассажиры курганского городского автобуса получили травмы во время резкого торможения. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.
«Водитель 1956 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, экстренно затормозил перед близко движущимся транспортным средством. В результате упали несколько пассажиров», — проинформировали в отделе Госавтоинспекции. Две женщины, одна из них 74-летняя пенсионерка, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.
ДТП случилось в половине девятого вечера 13 сентября на улице Карбышева. По предварительной информации, водитель автобуса резко затормозил, чтобы не врезаться в автомобиль, поворачивавший на улицу Чернореченскую. Пассажиры автобуса не удержались, упали и получили травмы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель автобуса спровоцировал аварию. Автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковой машиной. Травмы получила водитель автомобиля.
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