В Кургане пассажиры автобуса получили травмы во время поездки. Фото

14 сентября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

В Кургане пассажиры получили травмы в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры курганского городского автобуса получили травмы во время резкого торможения. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель 1956 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, экстренно затормозил перед близко движущимся транспортным средством. В результате упали несколько пассажиров», — проинформировали в отделе Госавтоинспекции. Две женщины, одна из них 74-летняя пенсионерка, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. ДТП случилось в половине девятого вечера 13 сентября на улице Карбышева. По предварительной информации, водитель автобуса резко затормозил, чтобы не врезаться в автомобиль, поворачивавший на улицу Чернореченскую. Пассажиры автобуса не удержались, упали и получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель автобуса спровоцировал аварию. Автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковой машиной. Травмы получила водитель автомобиля. ДТП произошло вечером фото: ОГИБДД по г. Кургану Курганцы не удержались и упали во время резкого торможения автобуса фото: ОГИБДД по г. Кургану

Пассажиры курганского городского автобуса получили травмы во время резкого торможения. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель 1956 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, экстренно затормозил перед близко движущимся транспортным средством. В результате упали несколько пассажиров», — проинформировали в отделе Госавтоинспекции. Две женщины, одна из них 74-летняя пенсионерка, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. ДТП случилось в половине девятого вечера 13 сентября на улице Карбышева. По предварительной информации, водитель автобуса резко затормозил, чтобы не врезаться в автомобиль, поворачивавший на улицу Чернореченскую. Пассажиры автобуса не удержались, упали и получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель автобуса спровоцировал аварию. Автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковой машиной. Травмы получила водитель автомобиля.