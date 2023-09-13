13 сентября 2023

В Кургане пассажиры автобуса получили травмы во время поездки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы, старый автобус
В Кургане пассажиры получили травмы в автобусе Фото:

Пассажиры курганского городского автобуса получили травмы во время резкого торможения. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, экстренно затормозил перед близко движущимся транспортным средством. В результате упали несколько пассажиров», — проинформировали в отделе Госавтоинспекции. Две женщины, одна из них 74-летняя пенсионерка, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

ДТП случилось в половине девятого вечера 13 сентября на улице Карбышева. По предварительной информации, водитель автобуса резко затормозил, чтобы не врезаться в автомобиль, поворачивавший на улицу Чернореченскую. Пассажиры автобуса не удержались, упали и получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель автобуса спровоцировал аварию. Автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковой машиной. Травмы получила водитель автомобиля.

ДТП произошло вечером
ДТП произошло вечером
Курганцы не удержались и упали во время резкого торможения автобуса
Курганцы не удержались и упали во время резкого торможения автобуса

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Пассажиры курганского городского автобуса получили травмы во время резкого торможения. О происшествии сообщили в городском отделе ГИБДД. «Водитель 1956 года рождения, управляя автобусом ПАЗ 32054, экстренно затормозил перед близко движущимся транспортным средством. В результате упали несколько пассажиров», — проинформировали в отделе Госавтоинспекции. Две женщины, одна из них 74-летняя пенсионерка, получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. ДТП случилось в половине девятого вечера 13 сентября на улице Карбышева. По предварительной информации, водитель автобуса резко затормозил, чтобы не врезаться в автомобиль, поворачивавший на улицу Чернореченскую. Пассажиры автобуса не удержались, упали и получили травмы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель автобуса спровоцировал аварию. Автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал и столкнулся с легковой машиной. Травмы получила водитель автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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