Власти района ХМАО нашли способ застроить отдаленные поселки

Мэрия в ХМАО выкупает у инвестора готовые дома для застройки отдаленных поселков

Мэрия Нижневартовского района ХМАО нашла способ застроить труднодоступные населенные пункты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Нижневартовского района ХМАО нашла способ застроить труднодоступные населенные пункты. Инвестор берет на себя обязательства по строительству жилого дома, который в дальнейшем выкупает муниципалитет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Проект строительства инвестиционных домов уже зарекомендовал себя в других поселениях Нижневартовского района. Инвестор-застройщик, берет на себя обязательство по возведению жилого дома, который в дальнейшем выкупает администрация муниципалитета. У нас уже есть положительные примеры такого сотрудничества», — цитирует ведомство главу муниципалитета Бориса Саломатина.

В селе Покур идет строительство двухквартирного дома. Работы начались в июле этого года. Глава поселения Саломатин встретился с представителем подрядной организации «ТрансСтройМонтаж». Подрядчик завершил работы по возведению стен и приступили к монтажу крыши. Ввести в эксплуатацию здание планируется в четвертом квартале 2023 года.

Ранее URA.RU писало о поиске нового застройщика в Нижневартовском районе. Из-за ухода компании «Нижневартовскстройдеталь» освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики