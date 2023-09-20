20 сентября 2023

Власти района ХМАО нашли способ застроить отдаленные поселки

Мэрия в ХМАО выкупает у инвестора готовые дома для застройки отдаленных поселков
© Служба новостей «URA.RU»
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Колесниково. Курган, фундамент, стройка
Мэрия Нижневартовского района ХМАО нашла способ застроить труднодоступные населенные пункты Фото:

Мэрия Нижневартовского района ХМАО нашла способ застроить труднодоступные населенные пункты. Инвестор берет на себя обязательства по строительству жилого дома, который в дальнейшем выкупает муниципалитет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

«Проект строительства инвестиционных домов уже зарекомендовал себя в других поселениях Нижневартовского района. Инвестор-застройщик, берет на себя обязательство по возведению жилого дома, который в дальнейшем выкупает администрация муниципалитета. У нас уже есть положительные примеры такого сотрудничества», — цитирует ведомство главу муниципалитета Бориса Саломатина.

В селе Покур идет строительство двухквартирного дома. Работы начались в июле этого года. Глава поселения Саломатин встретился с представителем подрядной организации «ТрансСтройМонтаж». Подрядчик завершил работы по возведению стен и приступили к монтажу крыши. Ввести в эксплуатацию здание планируется в четвертом квартале 2023 года.

Ранее URA.RU писало о поиске нового застройщика в Нижневартовском районе. Из-за ухода компании «Нижневартовскстройдеталь» освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики

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Мэрия Нижневартовского района ХМАО нашла способ застроить труднодоступные населенные пункты. Инвестор берет на себя обязательства по строительству жилого дома, который в дальнейшем выкупает муниципалитет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района. «Проект строительства инвестиционных домов уже зарекомендовал себя в других поселениях Нижневартовского района. Инвестор-застройщик, берет на себя обязательство по возведению жилого дома, который в дальнейшем выкупает администрация муниципалитета. У нас уже есть положительные примеры такого сотрудничества», — цитирует ведомство главу муниципалитета Бориса Саломатина. В селе Покур идет строительство двухквартирного дома. Работы начались в июле этого года. Глава поселения Саломатин встретился с представителем подрядной организации «ТрансСтройМонтаж». Подрядчик завершил работы по возведению стен и приступили к монтажу крыши. Ввести в эксплуатацию здание планируется в четвертом квартале 2023 года. Ранее URA.RU писало о поиске нового застройщика в Нижневартовском районе. Из-за ухода компании «Нижневартовскстройдеталь» освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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