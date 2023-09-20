Девочка-подросток из Нижневартовска отравилась таблетками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске 13-летняя школьница отравилась таблетками, съев одновременно три медикаментозных препарата. Ее мама увидела, что дочери стало плохо ночью, и вызвала скорую. Источник в медицинских кругах сообщил URA.RU, что девочка решила, что лекарства помогут ей похудеть.

«Школьница наелась таблеток, мама вызвала скорую, когда она увидела, что дочери стало плохо. После приезда медиков девочка пояснила, что хотела похудеть. Препараты были самые обычные, из тех, что лежат в каждой аптечке — от простуды, от желудочно-кишечных расстройств», — сообщил инсайдер.

По словам информатора, школьницу не госпитализировали. Ей промыли желудок и назначили лечиление амбулаторно. Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 сентября. Позже telegram-канал UralMash сообщил, что девочка якобы пыталась прогулять школу, и ее госпитализировали в Нижневартовскую больницу. «Подруги заболели и не ходили в школу из-за эпидемии. Скоро проверочные, контрольные — девочка позавидовала и сама захотела отдохнуть. Теперь у нее тоже есть справка. От психиатра», — утверждает UralMash.

Источник опровергает данную информацию. По его данным, происшествие попало в сводку, и уже оттуда произошел слив неподтвержденных данных.

В пресс-службах НОКДБ и ПНБ Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.