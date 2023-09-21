Власти РФ успокоили россиян на фоне сезонной вспышки ковид

Правительство увеличило долю отечественных лекарств

21 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти РФ увеличивают долю российских лекарств и оборудования в аптеках и больницах. Этому помогла системная работа правительства по импортозамещению, начатая еще в 2020 году и усиленная в 2022. Так ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников трактует встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 21 сентября. По его словам, особую актуальность вопрос доступности лекарств приобретает сейчас, во время сезонной вспышки ОРВИ и ковида. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин начал встречу с главой Росздравнадзора с вопроса об импортозамещения жизненно важных медицинских препаратов. «Насколько изменилась доля отечественных препаратов — жизненно важных и необходимых за последние четыре года?» — поинтересовался Мишустин. «В сегменте жизненно важных и необходимых она увеличилась почти на 20%. Начинали где-то с 50—60%, на сегодняшний день это порядка 80% — именно льготные лекарственные препараты, то есть препараты перечня ЖНВЛП», — ответила Самойлова. Также она уточнила, что за последние три года доля всех российских лекарственных препаратов в аптеках увеличилась практически на 10%. «От общего ввода лекарств в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. В прошлом году было введено в строй девять производств лекарственных препаратов. В этом году только в I квартале заработало четыре новых завода. Это большая цифра», — подчеркнула глава Росздравнадзора. Вторым важным вопросом, который поднял Мишустин в разговоре, стала замена импортного оборудования для диагностики, профилактики, реабилитации больных на российское. «Даже какие-то элементарные вещи — прикроватные тумбы, осветители, специальные устройства, нужно просто их произвести, — все это очень важно делать в России» — подчеркнул глава правительства. По словам Самойловой, к концу прошлого года Россия вышла на долю в 46% зарегистрированного реабилитационного оборудования, в этом году отечественное оборудование составило уже порядка 50%. «Только за год производство оборудования для реабилитации увеличилось в процентном отношении практически в 2,5 раза». Успехи в импортозамещении импортных лекарств и оборудования связаны с работой правительства по поддержке фармотрасли и медицинской промышленности, которая началось в ковидные годы и усилилась с 2022 года, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, есть успехи, но расслабляться не стоит, так как сохраняются задачи, которые только необходимо будет решить: «В целом национальная фармацевтика начинает вставать с колен, есть неплохие передовые разработки, но вопрос заключается в том, что выпуск на рынок связан с испытаниями, и тут от момента разработки до возможности использования пациентом может пройти 5-7 лет. Но тем не менее, процесс начался. Многие специалисты уже рекомендуют отечественные препараты — это факт медицинский. Кроме того, лекарственные субстанции являются производным от степени развития национальной нефтехимии. Последние годы здесь мы видим довольно ощутимый прогресс и это уже начинает сказываться». Масленников также указывает, что встреча Мишустина и Самойловой проходит на фоне сезонного роста заболеваемости ковид и ОРВИ. «Обратить лишний раз внимание, что мы должны быть абсолютно во все оружии, чтобы встретить вспышку ОРВИ, тем более ковида — это святое дело правительства, тем более у него накоплен большой опыт по решению этого вопроса. Ну и звоночек, который Мишустин недавно получил — масочный режим введен в Минфине РФ», — подытожил эксперт. В России число новых случаев заражения коронавирусом на неделе с 11 по 17 сентября увеличилось на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В связи с этим в Москве вновь заработал ковидный госпиталь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ увеличивают долю российских лекарств и оборудования в аптеках и больницах. Этому помогла системная работа правительства по импортозамещению, начатая еще в 2020 году и усиленная в 2022. Так ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников трактует встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой 21 сентября. По его словам, особую актуальность вопрос доступности лекарств приобретает сейчас, во время сезонной вспышки ОРВИ и ковида. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин начал встречу с главой Росздравнадзора с вопроса об импортозамещения жизненно важных медицинских препаратов. «Насколько изменилась доля отечественных препаратов — жизненно важных и необходимых за последние четыре года?» — поинтересовался Мишустин. «В сегменте жизненно важных и необходимых она увеличилась почти на 20%. Начинали где-то с 50—60%, на сегодняшний день это порядка 80% — именно льготные лекарственные препараты, то есть препараты перечня ЖНВЛП», — ответила Самойлова. Также она уточнила, что за последние три года доля всех российских лекарственных препаратов в аптеках увеличилась практически на 10%. «От общего ввода лекарств в гражданский оборот российские препараты составляют порядка 70%. В прошлом году было введено в строй девять производств лекарственных препаратов. В этом году только в I квартале заработало четыре новых завода. Это большая цифра», — подчеркнула глава Росздравнадзора. Вторым важным вопросом, который поднял Мишустин в разговоре, стала замена импортного оборудования для диагностики, профилактики, реабилитации больных на российское. «Даже какие-то элементарные вещи — прикроватные тумбы, осветители, специальные устройства, нужно просто их произвести, — все это очень важно делать в России» — подчеркнул глава правительства. По словам Самойловой, к концу прошлого года Россия вышла на долю в 46% зарегистрированного реабилитационного оборудования, в этом году отечественное оборудование составило уже порядка 50%. «Только за год производство оборудования для реабилитации увеличилось в процентном отношении практически в 2,5 раза». Успехи в импортозамещении импортных лекарств и оборудования связаны с работой правительства по поддержке фармотрасли и медицинской промышленности, которая началось в ковидные годы и усилилась с 2022 года, считает ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, есть успехи, но расслабляться не стоит, так как сохраняются задачи, которые только необходимо будет решить: «В целом национальная фармацевтика начинает вставать с колен, есть неплохие передовые разработки, но вопрос заключается в том, что выпуск на рынок связан с испытаниями, и тут от момента разработки до возможности использования пациентом может пройти 5-7 лет. Но тем не менее, процесс начался. Многие специалисты уже рекомендуют отечественные препараты — это факт медицинский. Кроме того, лекарственные субстанции являются производным от степени развития национальной нефтехимии. Последние годы здесь мы видим довольно ощутимый прогресс и это уже начинает сказываться». Масленников также указывает, что встреча Мишустина и Самойловой проходит на фоне сезонного роста заболеваемости ковид и ОРВИ. «Обратить лишний раз внимание, что мы должны быть абсолютно во все оружии, чтобы встретить вспышку ОРВИ, тем более ковида — это святое дело правительства, тем более у него накоплен большой опыт по решению этого вопроса. Ну и звоночек, который Мишустин недавно получил — масочный режим введен в Минфине РФ», — подытожил эксперт. В России число новых случаев заражения коронавирусом на неделе с 11 по 17 сентября увеличилось на 48% по сравнению с предыдущей неделей. В связи с этим в Москве вновь заработал ковидный госпиталь.