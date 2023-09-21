В Екатеринбурге за неделю выросли цены на квартиры на вторичном рынке

21 сентября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Стоимость квадратного метра составляет 109, 2 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге за неделю на 0,1% выросла цена на предложения на вторичном рынке жилья. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), теперь средняя цена за квадратный метр составляет 109, 2 тысячи рублей. «По состоянию на 18 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тысяч 257 рублей за квадратный метр. Этот показатель за неделю вырос на 0,1%, а за месяц — на 0,6%», — следует из данных УПН. Ранее сообщалось, что с начала апреля по конец августа 2023 года в Свердловской области цены на квартиры вторичного рынка выросли на 6,31%. Тогда средняя стоимость составляла 89,3 тысячи рублей.

В Екатеринбурге за неделю на 0,1% выросла цена на предложения на вторичном рынке жилья. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), теперь средняя цена за квадратный метр составляет 109, 2 тысячи рублей. «По состоянию на 18 сентября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 109 тысяч 257 рублей за квадратный метр. Этот показатель за неделю вырос на 0,1%, а за месяц — на 0,6%», — следует из данных УПН. Ранее сообщалось, что с начала апреля по конец августа 2023 года в Свердловской области цены на квартиры вторичного рынка выросли на 6,31%. Тогда средняя стоимость составляла 89,3 тысячи рублей.