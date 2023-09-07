В Свердловской области поднялась стоимость вторичного жилья

07 сентября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Цены на квартиры в Свердловской области выросли меньше чем за полгода на 6,31% Фото: Анна Майорова © URA.RU С начала апреля по конец августа 2023 года в Свердловской области выросли цены на квартиры вторичного рынка на 6,31%. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 6 апреля по 24 августа средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на Среднем Урале выросла с 83,7 тысяч до 89,3 тысяч рублей (+6,31%). Если рассматривать самый крупный город региона — Екатеринбург, то за аналогичный период стоимость «квадрата» подорожала на 5,74% с 99,1 тысяч до 105,1 тысяч рублей. Во втором городе Свердловской области по количеству населения — в Нижнем Тагиле средние цены квадратного метра на вторичном рынке поднялись с 41,4 тысячи до 46,6 тысяч рублей (+11,06%). В третьем городе — Каменске-Уральском площадь жилья подорожала на 5,11% с 48 тысяч до 50,6 тысяч рублей. Также заметный рост в цене продемонстрировал «квадрат» в квартирах Первоуральска. Там он дошел с 49,6 тысяч до 52,4 тысячи рублей (+5,42%). Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Эксперты в области экономики и недвижимости рассказали URA.RU, как рост ставки рефинансирования повлияет на недвижимость Свердловской области и России в целом.

С начала апреля по конец августа 2023 года в Свердловской области выросли цены на квартиры вторичного рынка на 6,31%. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 6 апреля по 24 августа средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья на Среднем Урале выросла с 83,7 тысяч до 89,3 тысяч рублей (+6,31%). Если рассматривать самый крупный город региона — Екатеринбург, то за аналогичный период стоимость «квадрата» подорожала на 5,74% с 99,1 тысяч до 105,1 тысяч рублей. Во втором городе Свердловской области по количеству населения — в Нижнем Тагиле средние цены квадратного метра на вторичном рынке поднялись с 41,4 тысячи до 46,6 тысяч рублей (+11,06%). В третьем городе — Каменске-Уральском площадь жилья подорожала на 5,11% с 48 тысяч до 50,6 тысяч рублей. Также заметный рост в цене продемонстрировал «квадрат» в квартирах Первоуральска. Там он дошел с 49,6 тысяч до 52,4 тысячи рублей (+5,42%). Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5% до 12%. Эксперты в области экономики и недвижимости рассказали URA.RU, как рост ставки рефинансирования повлияет на недвижимость Свердловской области и России в целом.