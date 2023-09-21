Российские войска ударили по критическим местам для ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК, разведки и диверсантов ВСУ
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Для удара по украинским позиция ВС РФ применили беспилотники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ударили по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. При этом, в каких местах фронта располагались украинские объекты, в российском Минобороны не уточнили.

В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников. Кроме того, ими были сбиты пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

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Российские войска ударили по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. При этом, в каких местах фронта располагались украинские объекты, в российском Минобороны не уточнили. В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников. Кроме того, ими были сбиты пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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