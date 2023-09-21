Российские войска ударили по критическим местам для ВСУ Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК, разведки и диверсантов ВСУ 21 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 + Для удара по украинским позиция ВС РФ применили беспилотники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска ударили по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. При этом, в каких местах фронта располагались украинские объекты, в российском Минобороны не уточнили. В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников. Кроме того, ими были сбиты пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. Российские войска ударили по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. При этом, в каких местах фронта располагались украинские объекты, в российском Минобороны не уточнили. В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников. Кроме того, ими были сбиты пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям