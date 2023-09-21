Российские войска ударили по критическим местам для ВСУ

Для удара по украинским позиция ВС РФ применили беспилотники
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска ударили по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки диверсантов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. При этом, в каких местах фронта располагались украинские объекты, в российском Минобороны не уточнили.
В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили 75 украинских беспилотников. Кроме того, ими были сбиты пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.
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