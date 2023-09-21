Свердловских силовиков стянули к дому пенсионера, который угрожает убить себя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Полицейские пытаются договориться с 82-летним пенсионером с ружьем Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29, где 82-летний мужчина с ружьем угрожает убить себя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«В подъезде мужчина с ружьем. К дому полицейские никого не подпускают», — цитирует соседей telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». С пенсионером пытаются договориться. По данным другого telegram-канала «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина угрожает убить себя. Известно, что на учете у психиатра он не состоит. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали предоставить комментарий после проверочных мероприятий.

Обновлено в 18:03, добавлено пояснение.

По информации Ural Mash, дебоширу — 43 года. Мужчина пытался проникнуть в квартиру возлюбленной и угрожал убить себя, если та не откроет.

На месте работают полицейские
На месте работают полицейские
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29, где 82-летний мужчина с ружьем угрожает убить себя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «В подъезде мужчина с ружьем. К дому полицейские никого не подпускают», — цитирует соседей telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». С пенсионером пытаются договориться. По данным другого telegram-канала «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина угрожает убить себя. Известно, что на учете у психиатра он не состоит. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали предоставить комментарий после проверочных мероприятий. Обновлено в 18:03, добавлено пояснение. По информации Ural Mash, дебоширу — 43 года. Мужчина пытался проникнуть в квартиру возлюбленной и угрожал убить себя, если та не откроет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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