В Каменске-Уральском (Свердловская область) полицейских и врачей стянули к дому на Алюминиевой, 29, где 82-летний мужчина с ружьем угрожает убить себя. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«В подъезде мужчина с ружьем. К дому полицейские никого не подпускают», — цитирует соседей telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский». С пенсионером пытаются договориться. По данным другого telegram-канала «Подслушано Каменск-Уральский», мужчина угрожает убить себя. Известно, что на учете у психиатра он не состоит. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали предоставить комментарий после проверочных мероприятий.
Обновлено в 18:03, добавлено пояснение.
По информации Ural Mash, дебоширу — 43 года. Мужчина пытался проникнуть в квартиру возлюбленной и угрожал убить себя, если та не откроет.
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