В Челябинске изменят схему движения четырех трамвайных маршрутов

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Движение трамваев будет закрыто по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала Фото:

В Челябинске с 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября изменится схема движения трамвайных маршрутов под номерами 3,5,7 и 16. Движение трамваев будет закрыто по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Трамваи 3, 5, 7, 16 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября закрывается движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала», — сообщили в ведомстве.

Движение трамваев будет закрыто из-за ремонта трамвайных путей. Трамваи будут перенаправлены по следующим маршрутам: №3 — ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС, № 5 по маршруту ЧЭМК — Горького — Харлова, № 7 по ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС, общественный транспорт №16 будет перенаправлен по Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС. Пассажирам в это время рекомендуют пользоваться автобусами 18, 64, 483, а также троллейбусами № 16, 17.

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В Челябинске с 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября изменится схема движения трамвайных маршрутов под номерами 3,5,7 и 16. Движение трамваев будет закрыто по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Трамваи 3, 5, 7, 16 временно изменят свои маршруты. С 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября закрывается движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до Вокзала», — сообщили в ведомстве. Движение трамваев будет закрыто из-за ремонта трамвайных путей. Трамваи будут перенаправлены по следующим маршрутам: №3 — ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС, № 5 по маршруту ЧЭМК — Горького — Харлова, № 7 по ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС, общественный транспорт №16 будет перенаправлен по Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС. Пассажирам в это время рекомендуют пользоваться автобусами 18, 64, 483, а также троллейбусами № 16, 17.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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