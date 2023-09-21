В Пермском крае стали чаще умирать двадцатилетние

В Пермском крае выросла смертность среди людей в возрасте 20-24 года

21 сентября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Самой распространенной болезнью у молодежи являются проблемы с органами дыхания Фото: Игорь Пантин © URA.RU В 2022 году в Пермском крае увеличилась смертность в категории молодых людей 20-24 года. Об этом сообщается в презентации к докладу руководителя агентства по делам молодежи Юлии Феткуловой, с которым она выступала в заксобрании 21 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Наблюдается рост уровня смертности в категории 20-24 года. Снизился уровень смертности в категории 15-19 лет и 30-35 лет», — говорится в презентациию По словам Юлии Феткуловой, самой распространенной болезнью среди подростков являются заболевания органов дыхания. На втором и третьем месте — костно-вышечные заболевания и болезни глаз. При этом проблемы с органами дыхания вышли на первый план в 2022 году. Годом ранее они находились на втором месте.

В 2022 году в Пермском крае увеличилась смертность в категории молодых людей 20-24 года. Об этом сообщается в презентации к докладу руководителя агентства по делам молодежи Юлии Феткуловой, с которым она выступала в заксобрании 21 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Наблюдается рост уровня смертности в категории 20-24 года. Снизился уровень смертности в категории 15-19 лет и 30-35 лет», — говорится в презентациию По словам Юлии Феткуловой, самой распространенной болезнью среди подростков являются заболевания органов дыхания. На втором и третьем месте — костно-вышечные заболевания и болезни глаз. При этом проблемы с органами дыхания вышли на первый план в 2022 году. Годом ранее они находились на втором месте.