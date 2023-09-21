В Пермском крае стали чаще умирать двадцатилетние

В Пермском крае выросла смертность среди людей в возрасте 20-24 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Весна. Москва, музыка, наушники, подросток, юноша
Самой распространенной болезнью у молодежи являются проблемы с органами дыхания Фото:

В 2022 году в Пермском крае увеличилась смертность в категории молодых людей 20-24 года. Об этом сообщается в презентации к докладу руководителя агентства по делам молодежи Юлии Феткуловой, с которым она выступала в заксобрании 21 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Наблюдается рост уровня смертности в категории 20-24 года. Снизился уровень смертности в категории 15-19 лет и 30-35 лет», — говорится в презентациию

По словам Юлии Феткуловой, самой распространенной болезнью среди подростков являются заболевания органов дыхания. На втором и третьем месте — костно-вышечные заболевания и болезни глаз. При этом проблемы с органами дыхания вышли на первый план в 2022 году. Годом ранее они находились на втором месте.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2022 году в Пермском крае увеличилась смертность в категории молодых людей 20-24 года. Об этом сообщается в презентации к докладу руководителя агентства по делам молодежи Юлии Феткуловой, с которым она выступала в заксобрании 21 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Наблюдается рост уровня смертности в категории 20-24 года. Снизился уровень смертности в категории 15-19 лет и 30-35 лет», — говорится в презентациию По словам Юлии Феткуловой, самой распространенной болезнью среди подростков являются заболевания органов дыхания. На втором и третьем месте — костно-вышечные заболевания и болезни глаз. При этом проблемы с органами дыхания вышли на первый план в 2022 году. Годом ранее они находились на втором месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...