В Пермском крае стали чаще умирать двадцатилетние

В 2022 году в Пермском крае увеличилась смертность в категории молодых людей 20-24 года. Об этом сообщается в презентации к докладу руководителя агентства по делам молодежи Юлии Феткуловой, с которым она выступала в заксобрании 21 сентября. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.
«Наблюдается рост уровня смертности в категории 20-24 года. Снизился уровень смертности в категории 15-19 лет и 30-35 лет», — говорится в презентациию
По словам Юлии Феткуловой, самой распространенной болезнью среди подростков являются заболевания органов дыхания. На втором и третьем месте — костно-вышечные заболевания и болезни глаз. При этом проблемы с органами дыхания вышли на первый план в 2022 году. Годом ранее они находились на втором месте.
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