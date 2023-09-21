Пермячка отсудила 200 тысяч у GeekBrains после того, как передумала учиться

22 сентября 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Суд постановил взыскать стоимость курсов, компенсацию морального вреда и штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми отсудила у владельцев онлайн-платформы GeekBrains больше 200 тысяч рублей за отказ возвращать деньги за курс. Истица приобрела на сайте курс, но передумала учиться и потребовала возврата средств. Однако деньги ей не вернули, сообщается в решении на сайте Индустриального суда Перми. «Взыскать с ООО „ГикБреинс“ в пользу истца денежные средства… в размере 129 460 рублей, компенсацию морального вреда — 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя — 67 230 рублей», — говорится на сайте. Изначально пермячка хотела отсудить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Пермячка приобрела дорогостоящий курс по программе «Пакет Разработчик» за 129 тысяч рублей. Впоследствии курс потерял для нее актуальность, женщина решила разорвать контракт и запросила полный возврат средств. В компании ей ответили, что не могут вернуть средства, так как деньги удержаны на расходы услуг исполнителя. URA.RU ранее рассказывало про пермяка, которому адвокаты помогли отстоять свои права. Благодаря юристам житель Перми смог вернуть деньги за обучающие курсы на платформе GeekBrains.

Жительница Перми отсудила у владельцев онлайн-платформы GeekBrains больше 200 тысяч рублей за отказ возвращать деньги за курс. Истица приобрела на сайте курс, но передумала учиться и потребовала возврата средств. Однако деньги ей не вернули, сообщается в решении на сайте Индустриального суда Перми. «Взыскать с ООО „ГикБреинс“ в пользу истца денежные средства… в размере 129 460 рублей, компенсацию морального вреда — 5000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя — 67 230 рублей», — говорится на сайте. Изначально пермячка хотела отсудить компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Пермячка приобрела дорогостоящий курс по программе «Пакет Разработчик» за 129 тысяч рублей. Впоследствии курс потерял для нее актуальность, женщина решила разорвать контракт и запросила полный возврат средств. В компании ей ответили, что не могут вернуть средства, так как деньги удержаны на расходы услуг исполнителя. URA.RU ранее рассказывало про пермяка, которому адвокаты помогли отстоять свои права. Благодаря юристам житель Перми смог вернуть деньги за обучающие курсы на платформе GeekBrains.